Epidemie, války a hladomory k lidským dějinám patří. Nezažíváme nic extrémně výjimečného

V oboru moderních hospodářských a sociálních dějin patří Jakub Rákosník k nejoceňovanějším historikům současnosti. I když se dívá především do minulosti, jeho zpracování témat, jako je velká hospodářské krize, má přesah až do současnosti. I proto se můžeme bavit o perspektivě, útěšnosti historie, manažerských selháních vlády i dvojsečnosti pokrokářského vidění světa. „Vytvořili jsme si průmysl, který dokázal zajistit bezprecedentní míru blahobytu, ale daní za to je riziko, že si můžeme zničit planetu,“ poznamenává historik.