Jen pár lidí v investiční branži vzalo tyhle věčně ostouzené „prosťáčky“ vážně. Mnozí se ale domnívají, že džina retailového obchodování už nelze zahnat zpátky do lampy.

Financial Times: Vzestup retailové armády. Amatérští obchodníci proměňují burzovní trhy

Když nováčci objeví aplikaci Robinhood a rozhodnou se využít tuhle populární americkou platformu ke spekulacím na burze, mnozí z nich mají otázky. A vypadá to, že ta hlavní mezi nimi zní „Co je to akciový trh?“

Podle nové studie akademiků na Oklahomské státní univerzitě a Emoryho univerzitě patří spolu s „Co je to S&P 500?“ k nejnavštěvovanějším vzdělávacím stránkám na webu makléřské společnosti Robinhood. Ale co tamější armádě nevycvičených investorů schází na znalostech trhu, to dokáže víc než vynahradit