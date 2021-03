Notes: „Kdo někoho ponižuje, má sám problém. Sebevědomý člověk do druhých neryje“

Okolní evropské státy přerušují podávání vakcíny AstraZeneca a nejnověji se přidaly i Německo či Francie. Ministr Jan Blatný přesto stále nevidí důvod, proč by se stejně mělo zachovat i Česko, když „nebyla prokázána souvislost s úmrtími“. No právě proto – až se prokáže, bude pozdě.

Jde o jeden z největších filantropických počinů, které Česko zažilo, píše Adéla Skoupá v článku o miliardářských manželích Ondřeji a Kataríně Vlčkových, spolumajitelích Avastu. Ti se po dlouhých procházkách po lesích se svými dětmi rozhodli, kam věnují peníze, kterými coby veleúspěšní podnikatelé oplývají. Nemocným dětem.

Na Slovensku se to otřásá ve vládní koalici a hrozí pád vlády. Díky našemu sesterskému Denníku N máte možnost insiderského pohledu na tamní dění od politického tria Daniel Kerekes, Miro Kern a Dušan Mikušovič.

Zpravodaj z Londýna Ivan Kytka se ještě jednou vrací ke kauze rozhovoru Meghan a Harryho. Všiml si totiž jednoho momentu, jejž mnoho dalších analýz nerozebíralo a který může mít pro nejbližší budoucnost monarchie docela intenzivní dopad.

Ženy nejsou povinné se líbit, stejně jako muži nejsou povinni se líbit. Zatímco u jednoho pohlaví je vzhled nejoceňovanější hodnotou, a dokonce i do značné míry určuje kvalitu života, u druhého je to podružná, sekundární veličina, kterou není slušné hodnotit a která nemá na profesní realizaci prakticky žádný vliv. Jestli jste stále přesvědčeni o tradičním stereotypu, že „každá žena se chce líbit“, moc doporučuju vynikající rozhovor s božskou Ridinou Ahmedovou od Karola Sudora.

Rozhovor spolehlivě zaútočí na všechny předsudky, které dosud o ženách mnozí mají, a nejspíš pro ně bude její slova i těžké přijmout. Přitom Ridina Ahmedová neříká zase nic tak nehorázného, jak by se mohlo z diskusí pod rozhovorem zdát: I obézní a nepohledná žena si zaslouží respekt. A já dodávám, že stejný, jaký si zasluhuje nejeden obézní a nepohledný muž, a že pro příklady nemusím chodit daleko.

Oblíbený externí autor Pavel Houdek upozorňuje, že incidenty, jako bylo „zakleknutí“ muže bez roušky městskými policisty, ukazují, že policie není na podobné případy cvičena. Jako by znala jen dvě polohy: tu, ve které pachatel přestupku spolupracuje, nebo tu druhou, ve které se „zaklekává“, poznamenává právník a instruktor sebeobrany v jednom.

V Praze 4 se rozjela velká jednání o rekonstrukci koalice. Stávající vedení chce přibrat dalšího partnera, o návrat do čela městské části ale usiluje i opozice. Neshodují se však v tom, kdo by obsadil post starosty, popisuje Bára Janáková.

„Říká se, že když je ve společnosti zle, Češi vyráží na chalupy (což teď stejně není možné). Já to mám jinak. Utíkám mentálně do devadesátek, kdy byl svět ještě jakžtakž v pořádku,“ píše Filip Titlbach, který spolu s Hankou Mazancovou, Evou Mošpanovou a Šimonem Šafránkem napsali zábavný článek o tom, k jakým seriálům se rádi vracejí (aneb na co se dívat v březnu). Takže: Gilmorky, Homeland, nebo mrtvý Kenny?

