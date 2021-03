„Neoddiskutovatelný benefit.“ AstraZeneca Česku dál nevadí, v EU ji čeká klíčový čtvrtek

Česko bude nadále očkovat vakcínou od AstraZeneky. V EU ale v posledních dnech více než polovina států vakcínou nebo nějakou její šarží přestala očkovat kvůli diskusi o případech krevních sraženin. Ve čtvrtek by měl bezpečnostní výbor Evropské lékové agentury (EMA) představit finální verdikt. Média i odborníci ale nyní diskutují o tom, zda je pozastavení očkování vedené spíš politickou, či odbornou motivací.

Evropské země začaly zastavovat očkování AstraZenekou už minulý týden. Nejprve šlo pouze o jednu šarži v Rakousku, postupně se ale přidaly další země. Červenou zatím vakcíně daly například Dánsko, Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Norsko, Nizozemsko, Island nebo Švédsko.

Česko ale i po dnešku zůstává mezi zeměmi, kde se vakcínou dál standardně očkuje. „Rada vlády pro zdravotní rizika řešila očkování AstraZenekou. Pan ministr (Jan Blatný) je hematolog a řekl, že tomu rozumí,“ popsal ranní rozhodnutí rady vlády její předseda, premiér Andrej Babiš (ANO). „Česká republika bude dál pokračovat v očkování touto vakcínou,“ doplnil.

„Myslím, že by to nemělo být politické rozhodnutí, měli bychom počkat na rozhodnutí EMA. A pochopil jsem, že takto se k tomu staví i ministerstvo zdravotnictví. Nemají žádné relevantní důvody pro to, aby bylo toto očkování pozastaveno,“ potvrdil stanovisko rady její člen Martin Kuba (ODS), předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman.

Zároveň ale přiznal, že kauza může mít negativní důsledky na ochotu některých lidí nechat se touto vakcínou očkovat. „Lidé to samozřejmě vnímají z médií, je to velmi komplikovaná věc. Logicky pak v krajích bude růst počet lidí, kteří tu vakcínu nebudou chtít,“ popsal své obavy jihočeský hejtman.

Sám ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že „zatím nebyla prokázána příčinná souvislost mezi podáním vakcíny a těmito stavy (embolie, krevní sraženiny atd.). Nelze tudíž vyvozovat, že by záležitost byla spojená s podáváním této vakcíny. Její benefit je neoddiskutovatelný.“

SÚKL: Neprokázalo se, že je třeba očkování přerušit