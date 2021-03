Na Bidena v Oválné pracovně dohlíží Chávez. Ten méně známý

Během své hladovky v roce 1972 přesvědčoval César Chávez zemědělské nádeníky – většinou jako on původem z Mexika –, že ve střetu s mocným americkým agroprůmyslem mohou konečně dosáhnout slušných pracovních podmínek. „Byl jsem u toho. Na jejich pochybnosti, že střet nelze vyhrát, namítl ve své mateřské španělštině běžným obratem ‚Sí, se puede‘ (Ano, jde to),“ vypraví Chávezův dlouholetý spolupracovník Marc Grossman. Tato tři slova se brzy stala poznávacím znamením jejich hnutí.

O více než čtyři dekády později si slogan potomků latinskoamerických přistěhovalců za své politické motto – do angličtiny volně převedené jako „Yes, we can“ (Ano, dokážeme to) – zvolil prezident Barack Obama, kterému jako viceprezident sloužil Joe Biden. A když se on letos v lednu dostal do Oválné pracovny, postavil si v ní bustu Césara Cháveze na prominentní místo mezi snímky svých blízkých.

Marc Grossman je z toho nefalšovaně nadšený. Od konce 60. let byl Chávezovým blízkým pomocníkem a psal mu projevy. Dodnes je přes vysoký věk tiskovým mluvčím odborové organizace Spojení američtí zemědělští pracovníci (United Farm Workers of America, UFW), kterou aktivista v roce 1962 založil. „Až do prvního videa z Bidenova nástupu do Bílého domu jsme netušili, že socha bude na tak viditelném místě přímo za prezidentovými zády,“ libuje si v online rozhovoru.

„Šampion ilegálů“ nebo „lovec mokrých zad“

Historik Matthew García, který je mimo jiné autorem knihy Triumf a tragédie Césara Cháveze, Bidenovo rozhodnutí vysvětluje tím, že