Dagmar Voňková nahrála ke svým sedmdesátinám české album roku

Většina současných živých nahrávek je výmluvným svědkem úpadku nahrávacího průmyslu. Od poloviny devadesátých let přestaly koncertní desky plnit původní účel, tedy zachytit interpreta ve výjimečné formě, a podobně jako výběry nejznámějších skladeb nebo alba složená výhradně z přehraných skladeb jiných autorů se staly rutinní výplní mezi studiovými projekty. Jedinečnost živých alb, jež od šedesátých do osmdesátých let psala historii (namátkou Made in Japan od Deep Purple, Live Rust Neila Younga nebo Live Magic britských Queen), nahradily rutinní, ve studiu často dodatečně upravované produkce, které se často jak repertoárem, tak zvukem překrývají s aktuálním originálem. Jen málokterému současnému živému záznamu se této někdejší výjimečnosti daří přiblížit.

Platí to i v českém prostředí: i zde lze najít několik zajímavých a zdaleka ne snadno postradatelných koncertních desek, které kromě zhuštěného výběru skladeb a atmosféry mohou nabídnout i skutečnou přidanou hodnotu. Do kategorie mimořádných spadá aktuální záznam výročního koncertu legendární české kytaristky a písničkářky Dagmar Voňkové (ta se na deskách od sedmdesátých let objevuje pod různými variacemi jak křestního jména, tak příjmení) v rámci předminulého (2018) ročníku festivalu Struny podzimu.

O výjimečnou událost jde z několika důvodů. Tím hlavním je, že