Vakcíny se rozdělují nespravedlivě, zlobí se Babiš. Pfizer a spol. tlačily EU k obřím kontraktům

Český premiér Andrej Babiš si spolu s protějšky z Rakouska, Bulharska a Lotyšska stěžuje v dopise do Bruselu na nerovnoměrné tempo dodávek vakcín do členských států. Evropská komise se ale hájí, že distribuční klíč si země samy odsouhlasily. Podle zdrojů Deníku N farmaceutické firmy tlačily EU k co největším objednávkám.