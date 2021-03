Proč je Praha nejkrásnější město na světě. Pro mne

Existují dva druhy Pražáků. Ti, co v Praze žijí a ti, co se zde také narodili. Těm prvním se někdy pejorativně říká náplavy. Je jich většina, takže se to většinou říká velmi tiše, nebo pro jistotu jen v duchu. Či, jak se dnes často uvádí – „ironicky“. Nezáleží přitom na délce toho, jak dlouho je Praha jejich domovem. Jsou to lidé, kteří kolikrát tohle město znají jako své boty. Navštívili i místa, kterým se rodilý Pražák automaticky vyhýbá, protože „tam chodí všichni“ a „to přece každý zná“. Často mají Prahu velice rádi, ale nikdy ne tak, jako my, druhá skupina.

Když se mě někdo zeptá, jaké je to žít v Praze, speciálně ve Vršovicích, rozzáří se mi oči a