ANO kvůli nezvládnutí pandemie výrazně ztrácí voliče. Babiše by mohli poprvé porazit Piráti i sami

V únoru podle průzkumu výrazně oslabilo hnutí ANO. Jeho voliči jsou nespokojení s řešením pandemie a odcházejí ke konkurenci. Podle dat agentury Kantar CZ by ANO skončilo s výrazným odstupem za koalicí Pirátů se Starosty, jež by získala 34 procent. Poprvé by Babiše mohli porazit i Piráti samostatně.