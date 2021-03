Chápala jsem snahu udělat Lva živě, ale proč Češi nejsou schopni vybavit se zdrženlivostí? ptá se oceněná herečka Špalková

Naše spojení provázely technické potíže, které jste vtipně komentovala. Nakonec se nám povedlo se propojit online, vidíme se, slyšíme se a já jsem ráda, že vás neopouští humor…

Jedna z mála možných cest, jak to celé přežít. Humor nebo prášky na nervy. Nebo obojí. Jsme ve velké, těžké celospolečenské krizi, a tak se všichni snažíme se nezbláznit. A vydržet. Ale je to dlouhý, rok od zavření škol…

… a divadel.

Politická garnitura téhle republiky cvičí s nervy každého z nás. Spartakiáda toho, co tahle vláda neumí. Je tristní, co předvádějí. A jelikož nemáme žádné zbraně, můžeme jet jen obrannou techniku, takže čtu váš Deník N a několik dalších dobrých médií, čtu, co říkají chytří lidé, snažím se udržet si nadhled, i když je to těžké.

Ministryně Maláčová nedávno srovnala tuhle krizi s druhou světovou válkou, přišlo mi to hodně přehnané, nicméně dnes jsem četla slova šéfa britské organizace psychiatrů, který říkal, že světová krize v psychice lidí po téhle epidemii bude s tou po druhé světové válce srovnatelná. Já tedy stále doufám, že i přední odborník se může mýlit, mně to stále připadá nesrovnatelné.

Vsítila jsem potřetí

Na psychiku ještě dojde i v našem povídání. Ale v téhle mizerii jste dostala svého třetího Českého lva za roli hospodské ve filmu Krajina ve stínu. Užila jste si alespoň ten hattrick?

Musím vás opravit, pardon. Jsem totiž ze sportovní rodiny (rodiče byli celý život fotbaloví činovníci, pozn.aut.), a ačkoliv já sama se ve sportu spíš loudám, jsem poučena, že hattrick jsou tři proměněné šance za sebou. Vsítila jsem sice potřetí, ale mezitím tam byly přece jen i ročníky bez branek.

Ale ano, jinak platí, že z toho mám radost, a prožila jsem si to poprvé úplně jinak, před obrazovkou, bez nervozity a stresu v sále.

Předávání Českých lvů se uskutečnilo bez diváků, ale živě v Rudolfinu, diváci je mohli sledovat v přímém přenosu České televize. Vy jste ale poslala jen zdravici na dálku. Nemohla jste se zúčastnit, nebo jste nechtěla?

Nevím, jak moc to mám rozebírat, ale řeknu jen, jak jsem to vnímala já. Chápala jsem snahu udělat předávání naživo, je pochopitelná, všichni toho máme plný zuby, ale všechny ostatní ceny u nás i na celém světě probíhají v této době pouze online.

Zvlášť při současných číslech nakažených, hospitalizovaných a umírajících jsem hodně přemýšlela o tom, proč Češi nejsou schopni vybavit se zdrženlivostí, přijde mi, že by bylo fér se v téhle době prostě nalíčit a uchýlit k monitorům a zdravice i děkovné projevy říct jen online.

V době natáčení „taxíkových předtáček“ jsem