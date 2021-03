Vláda minulý týden schválila Strategii rovnosti žen a mužů pro následující dekádu. A tentokrát je až překvapivě konkrétní – obsahuje čtyři stovky kroků, od návrhu na kvóty pro politické strany i obchodní společnosti až po garantované místo v jeslích od jednoho roku dítěte. Tým Radana Šafaříka na Úřadu vlády na strategii pracoval poslední dva roky. V rozhovoru mluví o tom, co by se mělo v Česku změnit, proč ministerstva nechtějí mnohé otázky rovnosti otevírat a zda v jeho pozici nevadí, že je muž.

Chce 434 kroky zlepšit rovnost mužů a žen v Česku. „Jsme na tom tak zle, že to nemusí stačit,“ říká

Nová strategie pro rovnost žen a mužů má 434 opatření, což je obrovské číslo. Jsme na tom v Česku co do rovnosti tak špatně, že potřebujeme přes čtyři stovky změn?

Těch 434 opatření tam je na příštích deset let. Když se tedy vydělí, není jich zase tak závratné množství. Nechtěli jsme mít pouze nějaký obecný deklarativní dokument, ale konkrétní opatření, která by poskytovala plán pro vládu.

Co se týče pozice České republiky, upřímně si myslím, že je natolik špatná, že ani 434 opatření by nemuselo stačit na to, aby se situace zásadně změnila. Z evropského a mezinárodního srovnání vidíme, že byť u nás dochází ke zlepšení, stále se umísťujeme v indexech rovnosti žen a mužů na zadních příčkách.

O tom, proč je Česko ve srovnáních pozadu, by šlo mluvit asi dlouho, ale jenom „z rychlíku“ – v čem konkrétně jsme na tom tak špatně?

Indexy Světového ekonomického fóra, OECD i Evropské unie ukazují, že Česká republika je na tom extrémně špatně, co se týče žen v rozhodovacích pozicích. Ať už jde o zastoupení žen v Poslanecké sněmovně, jiných volených orgánech, nebo o zastoupení ve vedení obchodních společností.

Druhou oblastí jsou nerovnosti na trhu práce – klasický příklad je rozdíl v průměrné mzdě žen a mužů. Byť v posledních letech klesá, pořád je propastný. S tím souvisí otázka zaměstnanosti žen ve věku typickém pro rodičovství, kde je také obrovský propad.

Jak vlastně vzniklo těch 400 opatření? Asi to nebylo tak, že byste si na radě sedli a každý den vymýšleli stovky změn.

Příprava trvala dva velmi intenzivní roky práce. Úplně na začátku jsme identifikovali několik oblastí, ve kterých chceme nerovnosti řešit. K nim jsme sestavili expertní týmy, kde byli lidé z akademického prostředí, neziskovek, resortů, a začali jsme identifikovat problémy, sestavovat cíle a návrhy opatření.

Pak jsme se začali bavit s ministerstvy a dávali jsme opatřením realistickou podobu. Pokoušeli jsme se odpovídat na otázku, co je potřeba a co je zároveň možné.

Byl nějaký bod, kde jste u ministerstev narazili na tvrdý odpor?

Střetů bylo