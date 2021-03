Útočníků může být obrovské množství, hrozí kyberšpionáž a krádeže dat, říká o problému s „děravou“ poštou generál Řehka

Problémy se zranitelnou službou Microsoft Exchange, přes niž řada státních i nestátních institucí vyřizuje e-mailovou korespondenci, přiměly Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydat takzvané reaktivní opatření. Nařídil státním firmám a úřadům, aby okamžitě aktualizovaly systémy, jimž nyní hrozí kyberútok, a provedly jejich bezpečnostní prověrku. „Určitě to není tak, že by nikdo nic nedělal. Nicméně data z našich zjištění i z dalších zdrojů ukazují, že ne všude se postupuje tak rychle, jak by se podle nás postupovat mělo,“ konstatuje v e-mailovém rozhovoru pro Deník N ředitel kybernetického úřadu Karel Řehka.