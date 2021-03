Notes: Český za osmnáct, slovenský bez dvou za dvacet. Jejich voliči však počítají jinak

Zatímco v chování obou předsedů vlád nacházejí respondenti mnohé paralely, do očí bijící je rozdíl v chování jejich voličů. Zatímco Igor Matovič a jeho OĽaNO v posledních průzkumech propadá, Andrej Babiš a jeho ANO zatím ztratilo jen pár procent a drží si pozice. Čím to je?

Zatímco mnohé země očkování dotyčnými šaržemi AstraZeneky také pro jistotu dočasně pozastavují, Česká republika zatím látkou očkuje bez omezení a žádné změny zatím neplánuje. A my jen můžeme doufat, že se souvislost opravdu neprokáže.

Na jedné straně vidíme v Evropě přísnost a opatrnost k již schváleným vakcínám, odjinud naopak slyšíme volání po startu očkování látkou, kterou se evropský regulátor sotva začal zabývat. Ruskou vakcínou Sputnik V.

A kromě obecného volání po očkování jsme slyšeli z úst českého prezidenta konkrétní volání po odvolání dvou lidí, kteří jsou podle něj žábami na prameni spásy české obyvatelstva a trvají na tom, že musíme počkat, až co na Sputnik řekne EMA. Ministra zdravotnictví a šéfky Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Honza Moláček probíral prezidentovo netajné přání s právním expertem Martinem Kopeckým. Zatímco odvolání ministra by bylo politickým rozhodnutím a spolupracující premiér by mohl zadání Hradu vyslyšet, pro vyhazov vedoucí SÚKL by musel být definován zákonný důvod.