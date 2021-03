Ausgerechnet Německo: Zdvihá se třetí vlna. A z každé krize může něco kápnout

Německý součet Pavla Poláka: Je namístě očekávat od politiků dobré mravy. Pokud vyžadují od lidí, aby dodržovali vládní opatření, musejí jít příkladem. Stejně tak by v této době, kdy se řada lidí dostává v důsledku epidemie do ekonomických potíží, neměli větřit příležitost, jak si namastit kapsy. Dva německé vládní poslance to stálo židli v Bundestagu.