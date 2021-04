Socialistickým jaderným odborníkům se podařilo Čechům vštěpit důvěru v atom

Esej Martina Babičky: Otázky ohledně dostavby Dukovan sahají nejméně do sedmdesátých let minulého století. Právě v té době se vytvářela nová energetická politika Československa, která dodnes ovlivňuje představy o budoucím směřování země. Otázky spjaté s dostavbou elektrárny v některých bodech připomínají i tehdejší a dosud nevyřešené problémy – čím nahradit uhlí a co dělat s ničivými dopady průmyslové civilizace. Už tehdy se také zrodil specifický vztah mezi jadernými odborníky a laickou veřejností, který zapříčinil, že Češi dodnes na rozdíl od mnoha jiných evropských národů jádro většinově podporují.