Odvolat ředitelku úřadu, protože chce Zeman očkovat Sputnikem? Bez zákonného důvodu nelze, říká právní expert

Premiér s prezidentem mohou kvůli Sputniku odvolat ministra zdravotnictví, u ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) by ale podle právního experta Martina Kopeckého museli mít zákonný důvod. Zemanův tlak na její vyhazov jde podle něj proti smyslu odpolitizování veřejné správy.

Miloš Zeman chce jednat s Andrejem Babišem o odvolání ředitelky SÚKL, protože ji považuje za překážku v cestě ruské vakcíny Sputnik do Česka. Lze na základě toho Irenu Storovou odvolat?

Paní Storová je ředitelkou SÚKL, což je správní úřad, je ve státní službě podle služebního zákona. Tam je možnost odvolání jen ze zákonem stanovených důvodů. Třeba kdyby přestala splňovat zákonné požadavky na výkon této funkce nebo kdyby byla ve služebním hodnocení klasifikována, že nevyhovuje nebo má pouze dostačující výsledky. Ale jen tak bez zákonného důvodu odvolána být nemůže. Muselo by být vydáno rozhodnutí dle správního řádu, proti němuž by se moha bránit. Není to tak jednoduché.

Zaznělo to v jedné prezidentově odpovědi spolu s požadavkem na odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného. Rád bych se zeptal na rozdíl, protože ministr je politik, u toho má každý právo volat po odvolání, ale ředitelka není politička.

