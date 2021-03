Festival Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění, který pořádají především studenti Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie, je už za rohem. Pestrá přehlídka uměleckých výkonů se ani navzdory všem opatřením neruší – proběhne v plné kráse online. Odstartuje již brzy, a to 23. března. Kultura tak bude moci na pět dní rozveselit Vaše domácnosti!

Skok z jeviště do neznáma. Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER nabídne virtuální přehlídku mladých divadelníků

Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER je festival, který zkrátka žije. Spojuje mladé divadelníky z celého světa, a ti se mohou prostřednictvím jeviště podělit o svůj kousek kultury. Do hlavního programu vybrala komise jedenáct uměleckých škol z několika různých zemí. Zúčastní se například Arménie, Švýcarsko či Itálie, ale rozhodně nebudou chybět ani zástupci ze sousedních zemí. Za normálních okolností a podmínek by byl festival doslova jedním velkým brněnským setkáním. Abychom se 31. ročníku letos nemuseli vzdát, rozhodli jsme se ho přesunout do virtuálního prostředí a propůjčit mu tak na chvíli digitální podobu.

Netradiční ročník bude zahájen i poněkud netradičním způsobem. Zahájení bohužel neproběhne při Open Air Stage v centru města Brna, jak bylo v posledních letech zvykem, ale poslouží k tomu třeba Váš obývák. 22. března, den před oficiálním spuštěním hlavního programu, bude jako malá náhrada k dispozici přenos z prostorů klubů Eleven Club a ArtBar Druhý Pád. Půjde o hudební tvorbu teepee, Kataríny Málikové nebo Bare Escape a dalších! Stream zhlédnete zdarma na facebookové stránce SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

Vstupenky na jednotlivá představení z hlavního programu budete moci zakoupit přes webové stránky www.encounter.cz prostřednictvím portálu GoOut. A protože si u nás opravdu každý přijde na to své, doprovodný program, který zahrnuje diskuze a mnoho dalšího, budete moci navštívit bezplatně.

Přesný harmonogram celé akce, záznamy ze všech představení, ale i další skvělé věci, které jsme pro Vás přichystali, najdete včas a přehledně na našich webových stránkách. V případě, že byste rádi nahlédli do zákulisí příprav, nezapomeňte sledovat stejnojmenný profil festivalu na Facebooku či Instagramu, kde mimo jiné naleznete i letošní novinku – podcast ENC: LISTEN!

Vzhledem k současné situaci je změna programu vyhrazena, ale ani přes všechny nepřízně se na Vás, diváky, nepřestáváme těšit!

Za organizační tým Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Hana Pavésková