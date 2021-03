Notes: Nová vakcína a strašidelné Česko

Politikaření pokračuje jako obvykle, jenom se teď místo nejrůznějších podvodů a podivných výběrových řízení odehrává na pozadí koronavirové pandemie. Jak je například možné, že celé velké Rusko hlásí i přes mírná pravidla méně případů než ČR? Podle demografa Alexeje Rakši se ruská vláda rozhodla před vlastními občany i před světem tajit reálná čísla o pandemii. Kvůli tomu, že vystoupil proti poněkud kreativní vládní intepretaci dat, přišel o práci. A i když Rusko „zachraňuje svět“ svou vakcínou, vlastní občany očkuje méně než Česká republika vakcínami západními. Rakšovi však oponuje bioložka Larisa Popovičová. Unikátní dvojrozhovor, který porovnává situaci v Česku a Rusku (ano, sem jsme zašli), přinesla Petra Procházková.

V domácích podmínkách pak ve svém tanci pokračují prezident Zeman s premiérem Babišem. Kdo ale vede a kdo se nechává vést? Babiš se podle politologů dostal do situace, kdy je na jistých Zemanových krocích přímo závislý. Obráceně to ale nefunguje. Dynamiku vztahu obou pánů rozebírá ve svém článku kolega Jan Tvrdoň.

Udržet si prezidenta na své straně je pro premiéra důležité. Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM totiž důvěra ve vládu během pandemie klesla na rekordních 25 %. Ještě v listopadu jí věřilo 38 %.

Nepomáhá tomu ani to, že úmrtí s covidem v Česku i nadále přibývá nejrychleji na světě. V mezinárodním srovnání jsme tak strašidelnou zemí, píše ve svém týdenním přehledu Petr Koubský. Spolu s Českem roste počet případů na Slovensku a v Maďarsku. Možná jsme už překonali vrchol takzvané třetí vlny covidu a čísla budou klesat. Jisté ale zatím není nic, na to musíme počkat ještě několik dní. Opatření, která jsou momentálně nastavena, už moc prostoru k dalšímu zpřísňování nedávají.

Objevují se první případy vymáhání nově ustanovených zákonů. Bouři na sociálních sítích rozpoutal zejména videozáznam z Uherského Hradiště, kde městští policisté násilím zaklekli na muže, který si odmítal nasadit roušku. Celou scénu pozorovalo jeho tříleté dítě. A jak to na sociálních sítích bývá, ke spoustě věcí je ještě víc názorů. A tak se dočtete, že špatný byl jak přístup policie, tak přístup onoho pána. Já navrhuji alternativní vysvětlení: špatné je úplně všechno.

Starosta města se za incident později omluvil. A pro ty policisty, kteří se snad doteď kvůli povinným rozestupům někoho povalit na zem ostýchali, je tu také snadné řešení. Jak zjistil Deník N, policisté i strážníci totiž dostanou vakcínu proti covidu výrazně dříve než ostatní.

Když už jsme u vakcín, dnešek přinesl několik novinek. Několik evropských zemí přerušilo očkování vakcínou od AstraZeneky kvůli podezření, že se po očkování lidem tvoří krevní sraženiny. Evropská léková agentura doporučila v očkování AstraZenekou nepřestávat, vyšetřování ale bude pokračovat.

A do Evropské unie přijde i vakcína nová, rozhodla dnes Evropská komise. Pro zdejší trh schválila očkovací látku od firmy Johnson & Johnson. Od těch ostatních se liší například tím, že stačí jen jedna dávka namísto dvou. V pořadí už o čtvrté vakcíně píše Markéta Boubínová.

Poslanec Volný však se svými konspiračními teoriemi může zůstat klidný: Česká republika šarži vakcíny, o které je řeč, nemá. Pana poslance jsem začal sledovat na Facebooku před časem čistě z profesního hlediska: abych věděl, co se děje. Výsledek je takový, že mám na facebookové zdi prakticky jen jeho. Tempo tvorby digitálního obsahu nejrůznější kvality má opravdu vysoké. A právě díky této aktivitě zná Volného už skoro každý. Jestli je ale i negativní reklama dobrá reklama, se dozvíme až u voleb. Zatím si můžete přečíst analýzu strategii poslance Volného, kterou jsme přinesli před časem.

Co by pana poslance možná rozrušovat mělo, je to, že předsedovi Sněmovny Vondráčkovi už došla trpělivost a kolem poslanců Volného a Bojka bude nejspíš nově plexisklo. To má ochránit ostatní před těmi, kteří odmítají dodržovat dokonce i to minimum nově vzniklé společenské smlouvy: nosit roušky. Snad se bude oběma členům dolní komory v jejich zbrusu novém plexisklovém mikrosvětě líbit. Dosáhli svého.

S přáním lepších dní se s vámi loučí Adam Hecl.