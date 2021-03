Ceny bytů přestanou růst nejdřív za čtyři roky. Metropole doplácí na chyby z minulosti, říká náměstek

Už několik let stoupá cena bydlení v Praze a situace je pro mnoho lidí těžko únosná. Co udělal magistrát pro to, aby se ceny bytů snížily?

Je důležité si říct, proč to tak je. Není to selhání trhu, stojí za tím dlouhodobý proces. Důležitým faktorem je, že investice do nemovitostí je konzervativní investicí, což souvisí s českým konzervativním přístupem. Je s tím spojený i pád sociálního zabezpečení, proto je byt první volba investice. Pak tu jsou další vlivy jako Airbnb nebo zahraniční investoři. Vždycky když se někdo snaží tohle téma démonizovat, kritizují se investoři z ciziny a má to charakter urbánní xenofobie.

Skupování nemovitostí zahraničními investory je podle vás tedy marginální záležitostí?

To ne. Je vidět, že to má vliv. Výpadek Airbnb ceny snižuje, ale byty se nakupují dál. Většina „investičních“ je však