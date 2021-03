Vláda v tichosti předřadila policisty, začíná masivní očkování

Očkovat se mají zejména ti policisté, kteří mohou být nasazeni do přímého výkonu služby, tedy třeba na hlídání dodržování protikoronavirových opatření. Policie argumentuje tím, že jen za minulý týden musela poslat do karantény stovky policistů a při současném trendu by to brzy mohlo ohrozit jejich práci.

Vakcínu dosud dostala pouze část policistů, kteří byli součástí kritické infrastruktury. Jak ale zjistil Deník N, na začátku tohoto týdne se policisté (spolu s hasiči a strážníky) ocitli v jiné kolonce tabulky vakcinační strategie (její původní verze je zde) – a to výrazně výše. „Přeskočili“ tak například před část seniorů či chronické pacienty, a budou tak na stejné úrovni jako třeba zdravotníci či záchranáři.

„Ministerstvo vnitra požádalo ministerstvo zdravotnictví o zahájení očkování policie a hasičů a