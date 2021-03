Když se lidé dusí, mají hrozně zvláštní výraz. Kolikrát se nám o tom zdá, říká staniční sestra z Chebu

České zdravotnictví se dostalo pod enormní tlak a začíná se to podepisovat na psychice zdravotníků. V mnoha regionech přitom není jednoduše dostupná pomoc. Staniční sestra z covidového oddělení v Chebu Václava Markgrafová ostatně přiznává, že zdravotnice jsou „vycepované“ – nejsou zvyklé žádat o pomoc. „Když mají holky stres, ventilují to mezi sebou. Když se něco stane, v kolektivu si to držíme pod pokličkou,“ říká v rozhovoru pro Deník N.