Ivan Havel: Lidé, kteří nedodržují opatření, chápou svobodu jako „cochcárnu“. Argumentovat demokracií je popletené

Bratr bývalého prezidenta a vědec Ivan Havel se před pandemií izoluje na své farmě Košík. Nikoho nevídá, jen mu lidé jednou za den přinesou jídlo. Havel v rozhovoru popsal, jak by podle něj koronavirus mohl změnit chování lidí a jak možná rozdělí děti. „Trochu si to srovnávám s érou bolševika v padesátých letech. My jsme také nemohli číst, co bychom chtěli. Ty vzácné chvilky intelektuální svobody, které jsme si někdy nějak udělali, byly daleko intenzivnější a daleko dobrodružnější, než když se všechno smí.“

Přemýšlím, zda se dá o pandemii udělat alespoň zčásti optimistický rozhovor. Napadá vás cokoli?

Pokud jde o mě samotného, já jsem na tom nijak neprodělal. Musím zaklepat. Uchýlil jsem se sem na farmu, vzal si s sebou spoustu knih a jediné, co mi vadí, je, že čas mi utíká rychleji, než by měl. Nemám tu různé vyrušování, nechodí za mnou novináři a podobně.

Vtipné. A dál?

Mám větší svobodu. Jednou denně mi sem přivezou z Tuchomi oběd, tedy vlastně večeři. Obědvám totiž večer. Teď je už ale dost dlouho zima a těším se na jaro. Budou tu zpívat jarní ptáci. V takovou dobu je to tu lepší než v Praze. Teoreticky bych tu mohl žít, i kdyby nebyla pandemie. V Praze bych chodil na semináře a na různé akce, to všechno je teď ale online a já se mohu rozhodnout, jestli na to budu dívat, nebo ne. A jestli se toho chci zúčastnit. Takže tohle všechno je teď jenom v čase, který je můj.

Zjistil jste za ten poslední rok, kdy všichni žijeme dost izolovaně, něco dobrého, pozoruhodného, nadějeplného?

Když to máme brát jako přímý důsledek pandemie, není jednoduché na tohle odpovědět. V budoucnu se změní chování lidí, odvyknou si například potřást si rukama nebo se přátelsky obejmout. Těžko ale říct, které změny budou k horšímu, a které ne. Já jsem ani v minulosti nebyl zvyklý se objímat pokaždé, když se s někým potkám. To kdysi v mém dětství nebývalo. Ruce se podávaly snad vždycky a já jsem zvědavý, jestli se to lidé znovu naučí. Zvyky, které jsou vrozené či navyklé, se těžko navykají znovu. Je možné, že bude-li pandemie trvat dlouho, děcka, která teď nemají školu, se po konci tohoto období rozpadnou do dvou skupin. Jedni dostanou obrovský hlad po vědění a budou šíleně zvědaví, o co přišli. Budou to chtít nějak dohnat, budou číst, chodit do knihoven, hlásit se do škol. Ti druzí si nejspíš ani neuvědomí, že o něco přišli. Může dojít k větší nerovnoměrnosti ve vzdělání lidí. A co z toho může plynout,