Zeman chtěl ukázat sílu. Babiš teď taktizuje a vyhýbá se střetu, míní politologové

Rozhovor pro Parlamentní listy, v němž prezident vyzval k odvolání dvou ministrů a šéfky nezávislého lékového úřadu, vyvolal ostré politické reakce. Miloš Zeman ministru zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO) vzkázal, že je osobně odpovědný za oběti covidu-19, protože nechce povolit využití neschválené ruské vakcíny Sputnik V.

Předsedu vlády prezident vyzval, aby ministra zdravotnictví odvolal. Stejný apel dostal Babiš i v případě ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Přímo Babišovi pak Zeman vzkázal, že pokud Blatného ve funkci ponechá, může to mít dopad na jejich vztahy. „Rozhodně by to nepřispělo k dalšímu zlepšení našich přátelských vztahů,“ řekl prezident.