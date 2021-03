„Jsou dny, kdy se ráno probudím a chci znovu usnout, aby prostě ten den nebyl.“ Matky jsou na hraně sil

„Když jsme poprvé zůstali izolovaní všichni spolu, po dvou týdnech jsem se zavřela do špajzu s brekem a velkou pikslou nutelly. Protože to bylo doma jediné místo, kde jsem byla sama. To se mi pak stalo ještě několikrát,“ ohlíží se za prvním rokem pandemie čtyřicetiletá Zuzana R. z Brna.

Vysokoškolská učitelka, která pracuje na půl úvazku ve firmě, se společně s manželem architektem stará o dvě dcery na prvním stupni základní školy. Ačkoliv středostavovská rodina nepřišla o práci, oba rodiče jako vysokoškoláci jsou schopní pomáhat dětem se vzděláním a snažili se přizpůsobit nové situaci, popisuje Zuzana přesto poslední rok jako noční můru.

„Jeden z nás musí být doma, protože jedenáctileté a sedmileté dítě nemůžete nechat osm hodin samotné. Na jaře jsme se střídali, jeden pracoval do tří odpoledne, druhý do půlnoci, ale bylo to úplně zoufalé, v podstatě jsme se zhroutili. Jeden pracuje, druhý je s dětmi, do toho vařím a snažím se, aby ve firmě nepoznali, že dělám oběd pro rodinu,“ líčí denní rutinu Zuzana.

Současnou situaci popisuje jako apatii, kdy se snaží jen