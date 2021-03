Kdyby byť jen miliarda lidí v subsaharské Africe dosáhla americké úrovně spotřeby, planeta by byla úplně oholená

Vaše poslední kniha pojednává o přechodech do moderního věku ve čtyřech velkých kategoriích – obyvatelstvo, potraviny, energie a ekonomika. Mohl byste tyto posuny popsat?

Ze všeho nejdůležitější je obyvatelstvo, z toho všechno ostatní vychází. Demografie je nám v dlouhodobé perspektivě osudem. Velké posuny se totiž dějí velmi pomalu, často si jich lidé všimnou, až když je pozdě, třebaže ke změnám dochází průběžně.

Zhruba od dvacátých let minulého století až do sedmdesátých let jsme se obávali, že nás bude příliš mnoho. Varovalo se před hordami lidí, které už planeta prostě neuživí. Ale nakonec nejde o počet lidí, ale o jejich úroveň spotřeby.

V mnoha západních zemích nyní počet obyvatel klesá. Bez imigrace tento úbytek žádná západní země nedokáže nahradit. Čína je kvůli politice jednoho dítěte pod úrovní populačního růstu potřebného k vyrovnání tohoto úbytku a i v Indii se populační růst začíná stabilizovat. Některé země včetně Japonska, Rumunska a několika dalších evropských států v absolutních číslech upadají.

V dlouhodobém horizontu bude vše záviset na