O miliardách pro obranu jednají Babiš a Schillerová, ale nevím s kým, říká Metnar. Zvažuje kandidaturu za ANO

Po prosincovém vyslyšení komunistické podmínky, že se armádě odebere deset miliard korun, jste vy, premiér Babiš, ministryně Schillerová i ministr Hamáček říkali, že peníze se vrátí hned v lednu. Máme 9. březen a ta částka vrácena není. Proč?

Každý týden jednáme o tom, kdy to předložím. Určitě víte, jaký mělo schvalování státního rozpočtu průběh, nebylo to jednoduché. Hned na začátku probíhala řada jednání, kdy jsme se domlouvali na termínech k navrácení peněz do rozpočtu ministerstva. Po této historii a politických jednáních kromě první části pěti miliard, která navrácena byla, dodnes zbylých pět miliard nemáme. Nechci spekulovat o termínu, ale pevně věřím, že se to vrátí v průběhu března.

Ale co si o tom má myslet běžný občan, který sleduje zprávy, slyšel, že 4. ledna to bude, ale ještě 9. března to není?

Sám jsem si tuto otázku několikrát položil. Opravdu to záleží na dohodě pana premiéra a ministryně financí, kdy mohu ten materiál na vládu předložit. Zatím k této dohodě nedošlo.

A proč zrovna na jejich dohodě?

Kdo vám schvaluje a umožní předložení materiálu na vládu?

Premiér, ale i ministryně Schillerová říkají, že se peníze armádě převedou v momentě, až je bude potřebovat. Čili se nabízí otázka, proč jste o ně ještě nepožádal? Nepotřebujete je?

Potřebujeme. Tohle je součástí širších politických dohod. S panem premiérem i ministryní financí jednám v rámci vlády, ale politické dohody vedou oni, ne já. Nerozumím, proč stále nemám termín, abych ten materiál předložil, byť o něj pravidelně žádám.

Ministryně říká, že až to bude potřeba, převede se to. A ministr obrany téže vlády už dva měsíce mluví o rezignaci, pokud peníze nedostane. Ze slov dvou ministrů lze odvodit dva opačné pohledy na to, zda to je teď potřeba převést.

Ta potřeba byla, protože první část byla převedena ke konci ledna. Ta druhá je rovněž potřebná. Krácení deseti miliard z rozpočtu bylo ze dvou třetin u mandatorních výdajů, tedy na platy vojáků. Zbylá část šla z běžných výdajů jako pohonné hmoty či náhradní díly, které jsou rovněž nutné.

Zmínil jste, že o tom jednáte každý týden. Jak si to máme představit? Přijdete za premiérem a ministryní financí a řeknete, ať vám vrátí pět miliard, a oni vám je nedají?

Ne. Říkám, jestli už mohu na vládu předložit ten materiál, jak jsme se domluvili. Protože jinak už budu muset předkládat materiál na ministerstvo financí a v rámci rozpočtu ministerstva obrany převádět z položky investic do mandatorních výdajů, abych měl na březnové platy vojáků.

A jaký je jejich argument?

Říkají: „Zatím