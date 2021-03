Biden čelí krizi na mexicko-americké hranici. Dětské uprchlíky úřady drží často i protizákonně

Americká vláda nemá dostatečné kapacity na zvládnutí vysokých počtů uprchlíků ze Střední Ameriky. K cestě do USA je vede násilí, krize, ale i odchod Donalda Trumpa.

Jedním ze symbolů nevraživosti bývalé americké vlády k migrantům byl kromě záměru „zbudovat zeď, kterou zaplatí samo Mexiko“, také tvrdý postup k lidem prchajícím před násilím a klimatickou krizí i z dalších důvodů ze Střední Ameriky.

Prezident Biden slíbil, že systém změní, vysoké množství lidí hledajících bezpečí a nemožnost Trumpovu politiku změnit ze dne na den ale vedou k tomu, že Biden v některých Trumpových praktikách pokračuje – jeho administrativa například znovuotevřela kritizované detenční centrum v Texasu pro děti.

„Toto není OK, nikdy to nebylo OK a nikdy nebude – bez ohledu na stranu nebo administrativu,“