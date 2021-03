„Bojím se covidu! Očkujte si pusu.“ Thajský premiér postříkal novináře dezinfekcí, vězněné aktivisty viní z urážky krále

Zatímco někdejší vůdce junty a nynější premiér Thajska Prajutch Čan-Oča štědře kropil žurnalisty dezinfekcí za to, že se na tiskové konferenci ptali, za mřížemi čeká na soud trojice studentských prodemokratických aktivistů. Jsou obviněni z lèse-majesté, urážky královského majestátu. A hrozí jim za to až patnáct let vězení.