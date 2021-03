Maturity letos budou, i když s úlevami. Babiš nepřesvědčil svého ministra ani zaměstnavatele

Maturanti budou mít letos hned několik zásadních úlev. Vůbec nebudou psát slohové práce z českého a cizího jazyka a ústní zkouška z češtiny a cizího jazyka pak nebude povinná. Studenti z odborných středních škol budou povinně skládat ústní zkoušky pouze ze dvou či tří odborných předmětů (včetně praktické zkoušky), studenti bez odborných předmětů (z gymnázií) budou tuto zkoušku dělat z předmětů, které si už v prosinci vybrali v rámci volitelné části profilové zkoušky (opět dva, nebo tři předměty).

O podobě praktické zkoušky rozhodne ředitel, termín na její vykonání se posunul až k 27. srpnu.

Zkoušky z češtiny či cizího jazyka budou nyní pouze dobrovolnou možností pro ty studenty, kteří je potřebují například pro další studium. Cizí jazyk by zůstal povinným pouze v případě, že si ho student vybral v rámci volitelné části ústní zkoušky.

Didaktické testy z češtiny a cizího jazyka, či matematiky (podle toho, zda si studenti zvolili matematiku, nebo cizí jazyk) zůstanou povinné pro všechny studenty kromě těch, kteří přinejmenším 160 hodin pracovali v nemocnicích nebo sociálních službách (ať už dobrovolně, či na základě povolávacího rozhodnutí vlády). Těm budou testy uznány automaticky.

Na didaktické testy studenti dostanou víc času. U českého jazyka se doba prodloužila na 85 minut, u cizího na 110 minut, u matematiky na 135 minut. Odsunul se také jejich termín, nyní je stanoven na 24., 25. a 26. května.

Babiš: Můj návrh samozřejmě není dobrý

Premiér Babiš ještě ráno v televizi CNN Prima News řekl, že bude na dnešní schůzce s ministrem školství bojovat za úřední maturitu. Zároveň ale přiznal, že maturita (a vydání opatření k ní, kterým se školy musí řídit, pozn. red.) je v ministrově kompetenci. Předseda vlády přitom včera navrhl, aby se maturity konaly ve třech variantách.

„Klasická maturita – pro všechny studenty, kteří chtějí poté pokračovat ve studiu na vysoké škole. Mohla by být také upravená podoba, to znamená lehčí maturitní zkouška zejména pro studenty, kteří nemají ambice pokračovat na vysoké škole, a třetí by byla ta úřední maturita (…) pouze pro studenty, kteří neměli možnost účastnit se výuky na dálku, o čemž rozhoduje učitel či ředitel školy,“ vysvětloval včera Babiš na Twitteru.

Dnes ráno (poté co maturanty v osm hodin ráno v pracovní den vyzval ke sledování zpravodajství) ovšem o tomto vlastním návrhu řekl, že „samozřejmě není dobrý“, nezdůvodnil ale