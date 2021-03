Matky školních dětí prožívají kvůli pandemii obrovské přetížení. „Přestaly fungovat instituce, které jim s péčí o děti pomáhaly, často nemohou pomoci ani prarodiče, kteří patří do ohrožené skupiny. Za rok pandemie rodičům obrovsky narostly povinnosti a společnost jim říká, že to přece musejí zvládnout sami, musí se postarat o děti, když si je pořídili. Jenomže oni si je pořizovali v situaci, která byla úplně jinak nastavená,“ říká socioložka Radka Dudová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Stát hodil v pandemii na rodiče povinnosti a říká, že jim to nemá vadit, míní socioložka

Že jsou pandemií ohrožené rodiny s nižším vzděláním, matky samoživitelky či lidé s nízkými příjmy, média popisují často. Z tohoto pohledu by měla mít nynější omezení nejmenší dopad na středostavovské rodiny, na matky s vysokoškolským vzděláním z větších měst. Ty, které mají děti ve školním věku, ale popisují obrovské vyčerpání, frustraci, nárůst konfliktů v rodinách, psychické problémy. Čím to je?

Faktorů je několik a jsou propojené. Nejzásadnější představuje jejich obrovské přetížení jak pracovní, tak neplacenou prací doma. Za ten rok jim ohromně narostly povinnosti a čas, který jimi musí trávit.

Tahle skupina je většinou pracovně aktivní, takže navíc musí skloubit svoji práci s ostatními činnostmi, kterých je víc než předtím. Stát a instituce na ně teď hodily všechno včetně vzdělávání. Takže to vlastně můžeme popsat jako zneplatnění společenské smlouvy.

Co to znamená?

Společenská smlouva je taková implicitní dohoda mezi všemi členy společnosti, na základě které se vzdáváme části své svobody, aby společnost jako celek mohla fungovat. Dodržujeme nějaká pravidla, a za to se nám dostává podpory různých společenských institucí.

To, jak žijete a co berete jako dané, najednou přestává platit. A jde hlavně o dělbu péče o nejmladší generaci. To, jak byla dříve nastavená, úplně padlo. Najednou