Notes: Čekají nás zkoušky z dospělosti. Nejen studenty, ale celou společnost

Člověk by si myslel, že poslanec vyhrožující kolegům ve Sněmovně flákancem, se tím odsoudil k dožití v ústraní. Opak je pravdou. Nezařazený Lubomír Volný se stal ikonou protisystémových demonstrací a aktuálně je nejdiskutovanějším českým politikem na sociálních sítích. Bohužel platí, že mezi korektně vystupujícími poslanci zazáří vždy spíše ten méně korektní. Ani my v redakci nejsme jednotní v názoru na tohoto politika, zejména nakolik je jeho jednání promyšlené a záměrné. Jan Tvrdoň a Lukáš Prchal přistoupili k otázce analyticky a zeptali se na názor odborníků.

A co vlastně poslanci aktuálně řeší? Třeba to, zda by se měly léky na předpis prodávat i online. Navrhují to někteří poslanci za ANO, včetně Adama Vojtěcha. Zajímavé je, že když stál v čele ministerstva zdravotnictví, stavěl se k témuž návrhu úřad rezervovaně. Zřejmě přišel čas na rebelství.

Když jsme u lékárníků, přečtěte si rozhovor Dominiky Píhové s „lékárníkem bez hranic“ Stanislavem Havlíčkem. O tom, jak může být užitečný český zdravotník v Jemenu, ale i o tom, jak pak s novými zkušenostmi hodnotí konání české vlády v době pandemie.

Zatímco se diskutuje o návrhu Andreje Babiše na „úřední maturity“, ministerstvo školství dokončuje plán na vlastní systém úlev pro maturitní ročníky.

V souvislosti s chystanou cestou senátora Kubery na Tchaj-wan jednal Pražský hrad s čínskou ambasádou, od níž vzápětí přišel Kuberovi varovný dopis. Deník N si žádal po Kanceláři prezidenta republiky detaily ke schůzkám, ovšem vedoucí Kanceláře Vratislav Mynář podání informací odmítl. Nyní rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů, že odmítnutí bylo protiprávní.

Ivermektin. Donedávna o něm ještě nikdo neslyšel a dnes o něm koluje pověst jakéhosi zázračného léku na covid. U nás má registraci pouze jako lék na tropické choroby, ale copak virus, jenž k nám přicestoval od čínských netopýrů, není svým způsobem tropická nemoc? Některé nemocnice jej odmítají, ale jiné ho chtějí experimentálně pacientům podávat. Iva Bezděková se ptá přednosty Kliniky anesteziologie a resuscitace FN Motol, kdo bude patřit mezi příjemce léku.

Asi zrovna nejste ta pravá cílová skupina, ale pokud k vám přesto doputovaly nějaké informace o neúčinnosti vakcíny na covid-19 od společnosti Pfizer, s největší pravděpodobností je autorem této informace ruská tajná služba. Západní média píšou o rozsáhlé dezinformační kampani mířící proti západním vakcínám. Naše čtenáře informuje slovenský kolega Mirek Tóda.

Meghan Markleová a její manžel princ Harry poskytli první velký televizní rozhovor po svém odchodu od britské královské rodiny. Rozhovor s Oprah Winfreyovou vzbudil celosvětový poprask. Proč, to vysvětluje v podcastu Filipa Titlbacha Jana Ciglerová.

Izraelský filozof Yuval Noah Harari je u nás dobře známý díky trojici přeložených knih, mezi něž patří například Homo Deus. Martin M. Šimečka komentuje Harariho esej psaný pro Financial Times. Píše v něm o tom, jaké poučení by si měl západní svět vzít ze současné pandemie. Nejsou to žádná zázračná doporučení. Zázrak bude, když se je podaří dodržovat.

Ve vodách v okolí Mauricia podruhé během osmi měsíců ztroskotalo plavidlo a místní se obávají dalšího úniku ropy. Hovořili jsme se svědkem první havárie o hrozbě ekologické katastrofy.

Američtí rodiče se naopak obávají morální katastrofy, pokud by i dnes vycházely některé díly z nesmírně populární série dětských knih Dr. Seuss. Opět vzplál mnohokrát opakovaný boj o to, zda máme staré texty cenzurovat podle dnešních kritérií. Přečtěte si v Americkém deníku Jany Ciglerové.

Co má společného pandemie covidu a první světová válka? Pomníček téměř v každé obci. Michael Romancov analyzuje souvislosti těchto dvou světových událostí.

Ani u kultury si zrovna neodpočinete. HBO uvádí nové zpracování legendárního příběhu o scéně mladých narkomanů ze západního Německa My děti ze stanice Zoo. Recenzenta Martina Svobodu novinka tak docela nenadchla.

Obálka a obsah zítřejšího tištěného vydání

– Resort školství připravuje další úlevy pro maturanty. Známe detaily

– Lékaři mají ivermektin. Komu může pomoci?

– Šéf hradního odboru odmítl jednat o odchodu z postsovětských bank

– Exministr zdravotnictví Vojtěch chce další léky v e-shopech

– Pfizer jako cíl ruských dezinformací

– Americký soud projedná smrt, která otřásla Spojenými státy

– Dětský „koronavirový“ syndrom je závažný, ale vzácný, říká šéf JIP

– Co nám říká doba po první světové válce o rizicích, jež nás čekají nyní

– Začala jsem děti pouštět ven za kamarády

– Wim Hofův boj s ledem i skeptiky

– Hokejisté po úderech do hlavy trpí do konce života