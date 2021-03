Být zaseklá ve stanici Zoo ještě po 40 letech už nemá stejnou hranu

My děti ze stanice Zoo jsou přinejmenším ve středoevropském kontextu jedním z nejznámějších a nejvlivnějších počinů konce 70. let, a to ať mluvíme o knize, nebo o její následné adaptaci. Příběh Christiane F. zprostředkovaný ghostwritery z deníku Stern se stal jedním z nejznámějších odstrašujících případů nebezpečí drogové závislosti dětí ztracených ve velkoměstském prostředí. Německý štáb nyní z velké části v Česku natočil novou rozmáchlou adaptaci. K vidění je u nás v distribuci HBO.