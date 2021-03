Politici selhali a další lekce z covidového roku 2020 podle Yuvala Noaha Harariho

Komentář Martina M. Šimečky: Yuval Noah Harari, izraelský filozof, profesor na katedře historie Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, napsal pro deník Financial Times esej s názvem Lekce z covidového roku. Poučení by se dala shrnout do věty, že vědci obstáli, ale selhali politici. Zajímavých postřehů je však v eseji mnohem víc.