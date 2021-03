EU má čtvrtou vakcínu, Janssen od firmy Johnson & Johnson. Jako zatím jediná má jen jednu dávku

Podle ministra zdravotnictví by první dodávky vakcíny Janssen covid-19 od americké společnosti Johnson & Johnson mohly do EU a tudíž i do Česka dorazit už začátkem dubna, EU ale očekává zpoždění. I tak by měla tato vakcína výrazně posílit arzenál české očkovací strategie. Je totiž pouze jednodávková a tři měsíce vydrží v obyčejné lednici. Česko zatím objednalo dva miliony vakcín (tedy pro dva miliony lidí). V dubnu počítá téměř s 200 tisíci.