Číně se nedaří dohnat svět ve výrobě čipů. A ze špičkového výrobce zbyly jen dluhy a betonové kostry

Žádná jiná země na světě nespotřebuje tolik čipů jako Čína, aspirantka na světovou špičku v IT a inovacích. A žádná jiná země světa tolik nepotřebuje čipovou soběstačnost. Strategie Made in China 2025 chce do pěti let vyrábět 70 % čipů; zatím je to pouhých 5,9 % a konkurence je o dvě generace dál. Investují se stamiliony, nadějnou vlajkovou lodí byla opěvovaná wuchanská společnost HSMC. Jenže o sobě lhala. A pak ztroskotala.