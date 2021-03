S takovou situací jsme se v našich životech ještě nesetkali. Globální pandemie ovlivňuje prakticky všechny aspekty našeho života a vytváří obrovský nápor na naši psychiku. Šéf britské profesní organizace psychiatrů Adrian James označil společenské restrikce za největší hrozbu pro psychické zdraví od druhé světové války. Dopady krize podle něj budeme pociťovat ještě roky poté, co se podaří virus dostat pod kontrolu.

Studio N: Všichni jsme v akutní stresové fázi. Nutně potřebujeme vědět, co bude dál, upozorňuje terapeut Vojtko

Co můžeme udělat pro to, abychom nepropadli depresi a úzkostem? Jak pracovat s obavami? A jak dlouho to ještě můžeme vydržet? Hostem Studia N je psychoterapeut Honza Vojtko.

