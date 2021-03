To nestojí za řeč. Nejen zdravotní podceňování českého člověka

Je poměrně známé, že jsme národem chronických stěžovatelů a urputných brblalů. Když se potkáme, většinou si porovnáváme, co nás bolí, co se nám nepovedlo, co je v našem životě nebo okolí špatně. O čem už se tolik nemluví, je to, že zároveň často marginalizujeme, odkládáme a smiřujeme se s lecčíms jako daným. Zvláště pak starší generace.

Kamarádka mi vyprávěla, jak v jejich rodině nedávno zemřel dědeček. Na nebo chcete-li s covidem. Nakazil se, nic mu nebylo, jen ztratil apetit a pak byl najednou za dva dny po smrti. „Přitom byl zdravý jako řípa. U doktora nebyl možná dvacet let,“ říkala mi kamarádka. Pak se zarazila: „Takže je vlastně docela dobře možné, že měl i jiné zdravotní problémy. Jen nikdy nedal nic najevo.“

V mém okolí je takových lidí