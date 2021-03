Sixpack jako znak silného středu těla je obrovský mýtus. Sklapovačky nejsou dobré ani špatné, říká trenér

Mnoho lidí cvičí břicho nesprávně a nejenže se ochuzují o plný potenciál tréninku, ale ještě si i mohou i uškodit.

Pokud někdo vydrží v „planku“ (nebo také „prkně“) tři minuty, postaví se a řekne vám, že nic necítí, s největší pravděpodobností dělá něco špatně. „Lidi pak nastavím do správného planku a najednou se rozklepou po patnácti vteřinách,“ říká slovenský odborník.

Proč jsou důležité břišní svaly?

Jejich správná funkce je klíčovou prevencí zranění. Mají podpůrnou funkci, což znamená, že …. orgány dutiny břišní a vnitřností. Pomáhají při výdechu, ale také když jdete na toaletu, při zvracení nebo také ženám u porodu. Potřebujete je úplně všude. Když budete vstávat ze židle a vaše břišní svaly nebudou kooperovat správně, všechny působící síly pohltí oblast spodních zad, která se mohou přetížit. Statistiky ukazují, že až 84 procent lidí má bolesti bederní páteře a zhruba pětina populace trpí chronickými bolestmi bederní páteře. To jsou šílená čísla, a navíc pochází z let 2015 až 2017.

Vlivem pandemie jsou zřejmě ještě horší. Tyto problémy nemají pouze zdravotní, ale také ekonomický charakter. Trpíte obrovskými bolestmi zad. Nemůžete ani jít do práce, a proto budete méně vydělávat, musíte si platit lékaře, nebudete se moct soustředit. Je to začarovaný kruh. Není to ale pouze o bedrech. Nesprávným fungováním středu těla vznikají problémy, které se mohou projevit také úplně jinde.



Jak je to možné?

Cvičením na střed těla se zlepšuje biomechanika pohybu. Pokud vaše břišní svaly fungují správně, poskytují oporu spodní části zad, díky čemuž se může efektivně hýbat také ramenní nebo kyčelní kloub. Správně fungující břišní svaly se projeví při všem – při chůzi, při běhu, ale také při obyčejném zvedání věcí ze země. Nejnovější studie ukazují, že posílení středu těla snižuje riziko poranění předního křížového vazu v koleni. Jiné výzkumy potvrzují, že společně se svaly pánevního dna a bránice pomáhají s inkontinencí (nedobrovolný únik moči). Správně fungující břišní svaly jsou tak trochu prevencí všeho. Problém spočívá v tom, že mnozí absolutně nechápou,