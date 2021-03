Izrael průmysl omezil, i když na tom nebyl tak zle jako Česko. Babiš nezvolil dobrý příměr

Vláda Andreje Babiše (ANO) své rozhodnutí, že nové restrikce prakticky nedolehnou na průmysl, odůvodňovala i inspirací Izraelem. Při pohledu na to, jak Izrael k lockdownu přistoupil, je ale zřejmé, že argumenty touto blízkovýchodní zemí více zamlčely, než sdělily.

„Já jsem o tom mluvil s izraelským premiérem. Lock down the people, to byl ten lockdown. Izrael nikdy nezavřel průmysl. Nikdo, nikdo na světě nezavřel průmysl.“

Slovy o nutnosti „zavřít“ doma lidi, ne průmysl hájil premiér Babiš koncem února sadu vládních opatření, zavedenou s úmyslem vyvést Česko z nejhorších pozic na světě, co se epidemie koronaviru týče, a z dráhy směřující ke kolapsu zdravotní péče.

Otázka nestojí tak, zda veškerý průmysl má běžet bez omezení, nebo zda naopak vše uzavřít. Klíčové je, kolik z 1,3 milionu lidí pracujících v českém průmyslu se může chovat zodpovědněji a omezit kontakty. A to v tak špatné epidemické situaci, v jaké se Izrael – mimo jiné země s podstatně složitější etnickou i náboženskou strukturou obyvatelstva a třikrát vyšší hustotou zalidnění – nikdy neocitl.

Deník N se rozhodl prozkoumat, jakým způsobem Izraelci k lockdownu v průmyslové oblasti skutečně přistoupili. Ukázalo že, že se na důležitá rozhodování připravovali ve větším předstihu – a že průmysl jistá omezení měl.

Izrael měl během koronavirové epidemie celkem tři celostátní lockdowny – loni v dubnu o svátku Pesach, na tři týdny v září, kdy se situace v zemi výrazně zhoršila, a od 24. prosince. – loni v dubnu o svátku Pesach, na tři týdny v září, kdy se situace v zemi výrazně zhoršila, a od 24. prosince. První lockdown (třídenní) měl zabránit setkávání židovských obyvatel ve svátečních dnech. Média zjistila, že někteří politici včetně prezidenta Rivlina a premiéra Netanjahua zákaz nedodrželi. O druhém lockdownu byly přísně zavřené především služby (kromě základních životních potřeb) a většina škol, vycházení bylo omezeno na 500 metrů od domova. Podobná přísná opatření byla i při třetím lockdownu – podniky, které nepřijímaly zákazníky, byly omezené na 50 % zaměstnanců (nebo deset lidí) na pracovišti.

Teď už srovnávání Česka s Izraelem komplikuje skutečnost, že je izraelská situace o hodně jiná: první dávku vakcíny má 56,6 procenta obyvatel (včetně naprosté většiny rizikové populace), zatímco v Česku je to 4,8 %. (Nutno podotknout, že výrobci vakcín berou Izrael za světovou „laboratoř“, jak bude očkování účinné, a Izrael této roli šel aktivně naproti.)

Purpurová pečeť

Při pohledu na přístup Izraelců k opatřením v ekonomice je ale zjevné, že postupovali především systematičtěji než Češi.

Už loni v dubnu například izraelská vláda vydala instrukce k omezení počtu lidí na pracovištích (včetně průmyslu) podle srozumitelného klíče: do práce dorazí nanejvýš 30 % nebo do deseti lidí na jednom pracovišti – a nebo, pokud zaměstnavatel vyhoví podmínkám zvaným Purple Badge (či Ribbon), může v práci být lidí více.

Ta dvě anglická slova znamenají odznak nebo stuha, standard ale hlavně pečetil pravidla zodpovědného chování: podniky jmenují koronavirového zmocněnce, zajistí dodržování hygienických pokynů, zaměstnanci se nebudou shlukovat například v kuchyňkách, budou si měřit teplotu při příchodu do práce a dodržovat vzdálenosti a limity velikosti místností na počet pracovníků. Při zjištění nákazy se pracoviště (či jeho úsek) dočasně zavírá – a porušení pravidel je trestný čin.

Část izraelských opatření pro oblast služeb dobře známe: vzdálenosti mezi zákazníky, plexiskla mezi zákazníky a prodejci, dezinfikování exponovaných míst, omezení počtu zákazníků v obchodě. Podobná opatření pro služby totiž Česko zavedlo také.

Je nutné dodat, že i izraelská opatření se v čase měnila a pro různá opatření definovali izraelští ministři „purpurovou pečeť“ jinak, podle aktuální dohody ministrů. Izraelci je v praxi dodržovali, zejména co se týče provozu menších obchodů, kanceláří nebo v běžném životě. Není ale úplně jasné, do jaké míry se jimi řídily velké podniky. Ale rozhodně existovala a kdo chtěl, mohl se o ně opřít.

Zároveň izraelská policie ve spolupráci s úředníky ministerstva zdravotnictví může kontrolovat, jestli lidé dodržují nařízené karantény – tento systém v zemi funguje už dlouho.

Izrael na tom ovšem nikdy nebyl ani zdaleka tak špatně jako Česko dnes. Dobře to ukazuje následující graf porovnávající covidová úmrtí