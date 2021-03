Žádné setkání s občany, jediná zahraniční cesta. Covid v uplynulém roce prohloubil Zemanovu izolaci

Miloš Zeman se za osmý rok v prezidentské funkci ani jednou nedostal do přímého kontaktu s občany. Období mezi loňským a letošním březnem se překrývalo s koronavirovou krizí, což znamenalo úplné zastavení výjezdů do krajů a ještě větší izolaci prezidenta za zdmi Pražského hradu a lánského zámku. Jak ukázala analýza Deníku N, prezident dolních deseti milionů, jak Zeman sám sebe rád nazývá, se nejblíže do kontaktu s běžnými lidmi dostal při setkání se zpěvákem Michalem Davidem či Janou Bobošíkovou.

Zeman je prezidentem 2922 dnů, 8. března uběhlo osm let od chvíle, kdy se funkce ujal. A také tři roky od zahájení jeho druhého mandátu. Deník N proto zmapoval den po dni, od loňského 8. března až dodneška, čemu se hlava státu věnovala či při jakých příležitostech se objevila na veřejnosti.

„Mám to velmi jednoduché. Já se po dobu epidemie vlastně pohybuji mezi dvěma místy. To znamená zde v Lánech a na Hradě. Zhruba půl na půl. Pracuji sice v obou těchto kancelářích, ale tady je to trochu klidnější. Bodejť by ne,“ reagoval Miloš Zeman v nedávném rozhovoru pro CNN Prima News na dotaz, jak bude dodržovat na tři týdny nařízený lockdown.

Výstižněji svůj pracovní program snad ani popsat nemohl.

Hned na začátku je ovšem nutné zmínit, že Zemanův osmý rok ve funkci ovlivnila pandemie nemoci covid-19. Většina světa v prvních měsících loňského roku postupně zaváděla buď lokální, nebo rovnou celostátní lockdowny a stejně tak Česká republika dokonce zakázala občanům vycestovat ze země.

Do dalšího roku bez Soukupa

Uzavírání se na Hradě či v Lánech ale není žádnou novinkou, časté návštěvy mimo tato místa už prezident nepodnikal ani před epidemií, v druhém funkčním období výrazně omezil i tradiční výjezdy do regionů, na kterých si dříve zakládal.

Do roku 2020 Zeman vstoupil s poměrně zásadním rozhodnutím. Pražský hrad totiž oznámil, že prezident