Kde se mají testovat zaměstnanci? Havlíček je nejdřív posílal do center pro veřejnost, teď jim to vláda rozmlouvá

Hned v první den testování zaměstnanců si redakci někteří hejtmani stěžovali, že některá testovací centra pro veřejnost jsou na hraně kolapsu. Deník N se na tento problém v rozhovoru opakovaně ptal ministra průmyslu Havlíčka, který však na testování zaměstnanců v centrech pro veřejnost trval.

„Centra byla nevyužitá, dnes jsou samozřejmě plně využitá, tedy jak kde, a současně se jede samotestování. Přece to nemůžeme udělat tak, že centra, která jsou ministerstvem zdravotnictví naopak doporučená, protože jsou jejich výsledky přesnější, zrušíme. Firmy si mohou vybrat, dokonce si mohou zdravotníka pozvat k sobě, což velmi často dělají. Mohou to často ‚rozprostřít‘ a jet tam i tam,“ tvrdil ve středu Havlíček a zdůraznil, že ministerstvo průmyslu a obchodu chce dokonce otevřít otázku, do jaké míry se dají kapacity center ještě zvýšit. To ovšem ještě ve středu odmítl například liberecký hejtman Martin Půta (STAN) a dnes i ministr zdravotnictví Blatný.

Havlíček: Chtěli jsme to vytížit do maxima, to je přece cíl

„My jsme chtěli udělat plošné testování. Ten projekt je nesmírně úspěšný, v dané chvíli se zapojily i ty firmy, které to nemají povinně. Vytváříme tady tisíce, ne-li desetitisíce testovacích míst. To znamená, že zvládneme zhruba za týden otestovat dva až dva a půl milionu lidí,“ popisoval ve středu vládní plány Havlíček.

„Samozřejmě do toho zapojíme každého, kdo má ruce a nohy. Tedy jak testovací centra, tak obvodní lékaře, mobilní testovací centra, zdravotníky ve firmách a samotesty. Nechme to, ať si to během několika následujících dní sedne. Ale to jsme přesně chtěli, chtěli jsme to vytížit do maxima, to je přece ten cíl,“ dodal.

Havlíček také doslova řekl, že „pokud firma bude dělat svoje samotesty, tak ať si je dělá, ale obecně zdravotníci doporučují spíše využívání center, respektive asistovaného stěru“.

Ministr zdravotnictví Blatný dnes vystoupil s úplně opačným tvrzením.

„Hlavním cílem