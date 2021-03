Notes: Vy máte otázky, my odpovědi (alespoň některé)

Čtením na pátek i tipy na to, co dělat přes víkend, vás v Notesu provede Eva Mošpanová.

Doba je divoká, matoucí a je pochopitelné pokládat si spousty otázek. Máte štěstí, na řadu z nich máme v našich článcích odpovědi. Pojďme tedy po pořádku dle toho, co by vás mohlo v těchto dnech trápit:

Začalo povinné testování zaměstnanců firem. Kde se vlastně mají testovat?

Odpověď na tuhle otázku nemusela být pro mnoho lidí v posledních dnech jasná. Ministr průmyslu Karel Havlíček totiž opakoval, že se zaměstnanci mohou testovat na veřejných testovacích místech, ministr Blatný zase říkal, že testovat se má ve firmách. Na tento rozpor se podívala Markéta Boubínová a finální se zdají být slova ministra Blatného.

Co když moje firma opatření nedodržuje?

Bohužel ani v tomto stavu pandemie nejste jediný a situace v takových firmách nevypadá hezky, ani když se někdo pokusí mluvit. Michal Tomeš pokračuje ve zkoumání případu Zásilkovny, kde se na pracovišti tajili nakažení a nenosily se ochranné prostředky. Výsledek? Vedoucí, která o lidech, kteří promluvili veřejně, mluví jako o „škodných“.

Proč skončila dosavadní hlavní hygienička Jarmila Rážová?

To v tuto chvíli nejlíp ví pouze ministr Blatný, který se o své důvody, jak píše Bára Janáková a Adéla Skoupá, dělit nechce. „Já si taky nemyslím, že bych všechna svá rozhodnutí musel komentovat, takže je to něco, co se děje, a víc k tomu nemám potřebu říkat,“ odpověděl na dotaz Deníku N na tiskové konferenci.

Moment, není to právě ministr Blatný, kdo sliboval zlepšit komunikaci v těchto dnech klíčového resortu, a neměl by být veřejnosti schopný důležité kroky jasně vysvětlit?

Ano. Na tohle bohužel text nemáme. Pokud by ale vznikl komentář, zněla by jeho základní premisa nejspíš právě takhle.

Kdo je nová hlavní hygienička a co to všichni mají s OKD a rasismem?

Seznamte se s Pavlou Svrčinovou, novou hlavní hygieničkou, kterou vám v profilu představí Adéla Skoupá. Svrčinová je zkušená lékařka a premiér doufá, že se stane „tváří, která půjde do televize a které lidi uvěří“. To nebude úplně snadná úloha, jelikož hygieničku trápí pověst nezvládnuté komunikace kolem protiepidemických opatření na Ostravsku a aktuálně i rasistický vtip, který sdílela na Facebooku.

Zajímá mě vakcína Sputnik a Sinopharm, co se to kolem nich děje?



Otázek kolem ruské a čínské vakcíny, o které se v našich končinách zajímá čím dál víc politiků, není málo. Přehledně je do článku shrnuli Markéta Boubínová a Honza Wirnitzer. Dozvíte se v něm třeba, zda tyto vakcíny opravdu potřebujeme, co znamená to, že se Sputnikem začala zabývat agentura EMA, a jak Česko (ne)stíhá očkovat i tím, co má.

Když už jsme u očkování, daří se to vůbec někde?

Je snadné podlehnout dojmu, že se nedaří nic a všechno jde tak nějak do kopru. Pak jsou tu ale drobné pozitivní příběhy, jako ten z Dubče na okraji Prahy, kde se starosta chopil očkování a obyvatelé nad osmdesát let svou dávku už dostali. „Nás učili na vojně: voják se stará, voják má. Péče řádného hospodáře, to není klišé, ale dobrá myšlenka, jen se musí dobře používat. Když budu sedět s rukama v kapsách, nic samo nepřijde,“ popsal svůj přístup Adéle Skoupé.

Nevíte, kde si mohu přečíst něco jiného než zprávy o pandemii?

U nás! A není toho málo. Petra Procházková píše o nejbohatším Rusovi, jehož majetek pokořil 30 miliard dolarů. Už jen začátek textu zní lákavě: Vladimir Potanin vstoupil do historie hned několikrát. Zaplatil největší pokutu v ruské historii, je největším znečišťovatelem Sibiře a teď i nejbohatším Rusem, který kdy chodil po planetě.

A pokud se vám nechce číst, Filip Titlbach v podcastu mluvil s mladým českým vědcem Janem Lukačevičem, ze kterého se stal poradce šéfa NATO.

Pokud je vám přes třicet a ještě nejste poradcem šéfa NATO, nezoufejte. Pokud nás pandemie něco naučila, pak je to to, že večery trávíme teď nejspíš všichni stejně. Jestli si kladete otázku, co si pustit v televizi, pokračujte dál.

Plus pár otázek na víkend

Na co se doma koukat?

Film Le Mans ’66 na HBO. Hlavní postavu závodníka na dlouhé tratě hraje Christian Bale, který by dokázal zahrát i kapra koi tak, že by vás bavilo se na něj koukat. Do toho mu sekunduje Matt Damon a výsledkem je zfilmovaný skutečný příběh čtyřiadvacetihodinových závodů, který si užijete, i kdyby vám jinak závodění nic neříkalo.

Co si poslechnout u vaření nebo běhání?

Americký pořad This American Life je fenomén a prakticky v každém díle přináší příběhy, které vás přinutí zastavit se a poslouchat. Jeden z mých nejoblíbenějších je díl 185: Bowing Before The Famous. Vypráví příběh muže, který se z legrace dal zapsat do telefonního seznamu pod jménem slavného country zpěváka. Co následovalo, byly stovky telefonátů a odkazů, často mnohem citlivějších a intimnějších, než by člověk čekal, a jeho snaha dostat je k adresátovi.

Co mám vařit?

Pokud nevíte, co vařit (v tomhle případě péct), doporučuji recept na kokosovou bábovku z českého blogu Kitchen Story. Je jemná, vláčná a díky kokosu chutná jinak, než jste u bábovek zvyklí. Pokud jste ale raději chtěli tip na rodinný oběd, pak je dobrou odpovědí téměř vždy chilli con (nebo sin) carne. Na tom nemáte co zkazit.

Užijte si víkend hlavně ve zdraví. A pokud jste zdravotník, děkujeme, že vás máme.