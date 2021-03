Zkušenosti z Evropy, ale i komunikační přešlapy a rasismus na Facebooku. Kdo je nová hlavní hygienička

Do funkce hlavní hygieničky nastupuje dosavadní šéfka hygieniků Moravskoslezského kraje Pavla Svrčinová. Má za sebou zkušenosti z Evropské komise i akademickou dráhu, loni ji ale ministr zdravotnictví málem odvolal a postarala se o několik komunikačních přešlapů, jejím posledním problémem je jeden rasistický vtip.

Změnu na pozici, která je nyní v nejhorší epidemické situaci od začátku pandemie klíčová, avizoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už ve středu. Včera pak premiér Andrej Babiš (ANO) potvrdil, že stávající hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou vystřídá v půli března Svrčinová.

„Doufám, že nová hygienička, kterou považuji za jednu z nejlepších v této zemi, to uchopí a stane se tváří, která půjde do televize a které lidi uvěří,“ předeslal v České televizi Babiš.

Sedmapadesátiletá odbornice na hygienu výživy a bezpečnost potravin dostala od premiéra nabídku v pondělí večer a promýšlela ji prý hlavně kvůli rodině. Rozhodlo podle ní to, že situace je vážná, navíc si říkala, že by se její zkušenosti mohly hodit. „Jako úředník Evropské komise jsem se podílela na auditech kontrolních systémů a poznala jsem kontrolní systémy téměř ve všech státech Evropského společenství i mimo ně,“ dodává Svrčinová, která chce ve funkci pomoci „stabilizovat hygienickou službu, která je pod hodně velkým náporem“, rezervy vidí i ve vysvětlování směrem k veřejnosti.

Hygienici podle ní musí hlavně zapracovat na trasování a dohledávání kontaktů nakažených. Chce pro ně ale stanovit maximální limity, měla by jim více pomáhat callcentra. Nedělá si však iluze o tom, že by hygienici při nynějších denních nárůstech dokázali vše vytrasovat. „Vyberou se ty nejdůležitější případy, což pro mě jsou teď mutace, které by měli trasovat hygienici. A ten zbytek budou muset trasovat callcentra. Ten mechanismus se musí nastavit,“ uvedla Svrčinová pro ČTK.

„Je třeba dotáhnout ještě nějaké změny, zejména využití IT techniky, vzdělávání a podobně,“ vysvětlila Svrčinová v ČT. Chce sjednotit rozhodování hygieny tak, aby bylo stejné napříč republikou.

Právě roztříštěnost hygienických stanic a nesoulad v jejich postupech od začátku pandemie kritizují odborníci, politici i běžní lidé, kterým nepředvídatelnost rozhodování hygieniků a vlády během pandemie komplikuje životy.

Proč padla při změně hygieničky volba zrovna na Svrčinovou, která,