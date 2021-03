Lákavý příběh „čínské vakcíny Sinopharm“ má úskalí. Vylučuje seniory, chybějí prověřená data

Především, přísně vzato, „čínská vakcína Sinopharm“ neexistuje. Je to jen přijatelná zkratka. Běžně se používá, aniž by z ní bylo jasné, co vše se pod ní skrývá: typ očkovací látky, účinnost, bezpečnost, možné použití. A také to – což by Českou republiku, která prioritně očkuje ohrožené staré lidi, mělo jistě zajímat –, že v Číně se touto ani žádnou jinou vakcínou neočkují lidé starší 59 let.

Sedmašedesátiletá Čang Ji-pching žije v jihočínském Kchun-mingu a často jezdívala do Rakouska, kde žije její dcera a dva vnuci. „Kdyby pro mě byla vakcína, bez váhání bych se zapsala. Bez očkování nemám proti viru žádnou imunitu a kdykoli mohu onemocnět. Ale kdy na mě přijde řada? Nemám ponětí,“ řekla paní Čang reportérům Sixth Tone.

Proč? Zaprvé, v Číně mají jiné očkovací priority: pracovníky infrastruktury, kterou stát pokládá za klíčovou. Zadruhé? Chybí spolehlivá klinická data o