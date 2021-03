Nejvíc úmrtí a zároveň druhá nejvyšší rychlost jejich přírůstku. Česko si začíná sahat na dno

Dnešní grafický přehled začneme dvěma jednoduchými křivkami. První z nich je dobře známé reprodukční číslo R. Po celý uplynulý měsíc se drží v „pásmu průšvihu“, tedy nad jedničkou, což znamená, že epidemie sílí, nabírá rychlost.

Na otázku, proč tomu tak je, nabízí částečnou odpověď další graf. Ten ukazuje účinnost trasování. Měří, kolik reálně vytrasovaných osob (tedy takových, které hygienická stanice poslala k testům a oni se tam skutečně dostavili) v průměru připadá na jednoho pozitivně testovaného. Kolik by to mělo být? Někteří lidé žijí sami a s nikým se nestýkají, ale většina z nás nějaké kontakty má, přinejmenším v rodině, zpravidla také v práci. Průměr by nejspíš měl vycházet jako „několik“, řekněme mezi 2 a 4. Ale nevychází. Už od října