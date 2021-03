Notes: Sehnal sehnal, očkování je a někde taky není pro starý a první oběť ruské vakcíny

Přestože Čína vyváží vakcíny proti covidu do (části) světa, v zemi draka očkování postupuje pomalu. Navíc se k vakcíně dostanou jen lidé ve věku od 18 do 59 let. Přitom jsou to obecně právě starší lidé, koho koronavirus – a zejména pak jeho těžší či kritický průběh – ohrožuje nejvíce. Přesto senioři mají smůlu. „Myslím, že o kapacitu v Číně se starat nemusíme. Jenže já mám velkou obavu z něčeho jiného: z rychlosti, jakou vakcínu podáváme,“ říká čínský infektolog.

A české ministerstvo zdravotnictví mezitím oprašuje projekt vývoje české vakcíny. Ten sice na podzim samo zastavilo (protože jiné vakcíny), nyní ale naděje na naši vakcínu zase ožívá! Podle ministerstva se státem financovaná vakcína má umět lépe popasovat s novými mutacemi. Vědce ze zapojených organizací ale zatím nikdo neoslovil. Dobře tedy, že o tom Iva Bezděková píše, a badatelé se tak o obnoveném projektu českého očkování dozvěděli.

A kdyby to s vakcínou z naší kotliny nevyšlo, pořad tady je ruský Sputnik V. Jenže dostat ho sem nebude tak snadné, jak se na první/Zemanův pohled mohlo zdát. Šéf Hradu prohlásil, že místo doporučení Evropské lékové agentury (EMA) by stačila jen „certifikace“ českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jenže nestačila. „Určitě nedojde na národní úrovni k žádné registraci ani certifikaci (Sputniku V, pozn. red.), kterou by dělal SÚKL, to je první mýlka, kterou řekl i pan prezident a běhá ve veřejném prostoru,“ vysvětlila šéfka SÚKL. Na Slovensku ale výjimku pro Sputnik podepsal přímo ministr zdravotnictví…

… a o výměně toho českého prezident Zeman spekuloval. Babiš by mohl odvolat ministra zdravotnictví Jana Blatného a vyměnit jeho resort s koaliční ČSSD za ministerstvo zahraničí. A do křesla šéfa zdravotnictví dosadit někoho nového. O mocenském boji v podcastu Studio N mluví investigativní reportér Lukáš Prchal.

Nejsme jen ve válce s koronavirem, ale vrcholí i boj o účast Rosatomu v tendru na dostavbu Dukovan. Vláda by ruský státní gigant na kolbiště ráda přizvala, opozice je ale proti. A spor se točí okolo několika bodů. Jan Moláček podrobně analyzuje, o co ve hře o Dukovany jde.

Jeden z nejznámějších vězňů loňského roku je na svobodě. Muž, který byl odsouzen za krádež pěti pizza housek v době nouzového stavu, byl podmínečně propuštěn. A jeho osvobození přináší naději i dalším odsouzeným, píše Prokop Vodrážka.

Vakcína AstraZeneca je i pro starý! Vakcínu této společnosti mnoho seniorů odmítalo z obav, že pro ně nebude to pravé ořechové. Nové klinické studie ale ukazují opak. Vakcína účinkuje i na starší lidi, a to už po první dávce. Věkový limit pro očkování od britsko-švédské společnosti proto zvažují Němci, Rakušané i Belgičané.

A zatímco AstraZeneca je pro všechny, registr pro očkování jen pro trpělivé. Zápasí s ním našinci i cizinci. Komplikace působí rodné číslo a Bůh s těmi, kteří se v něm spletou. O tom, jak na registr, píše Eva Mošpanová.

Koupili byste 3,6 milionu antigenních testů za téměř čtvrt miliardy korun od firmy, která má pobočku na předměstí Kyjeva v automyčce nebo v rodinném domě na jihu Polska? Že ne? Ne tak ale český stát. První dodávky testů od společnosti Tardigrad už do Česka dorazily. Firma sice má sídlo i v Česku, je ale napojena na neprůhledné mezinárodní seskupení s neznámým majitelem. Pozadí obchodu Česka s netransparentní skupinou rozkrývá investigativní reportérka Eliška Hradilková Bártová.

Na českém velvyslanectví v Teheránu někdejší velvyslanec Čumba rozdal stovkám podnikatelů víza do Evropy. Ministerstvo po roce a půl vyšetřování zjistilo, že diplomat tak zneužíval svou pravomoc, a kárná komise ho doporučila potrestat. Diplomat za svou vízovou štědrost zaplatí snížením platu nebo odchodem z ministerstva. A o případ by se mohla zajímat i policie.

Pandemie koronaviru přepravní službě Zásilkovna přála, díky krizi firma za poslední rok prudce rostla. Jenže není všechno zlato, co se… Zaměstnanci si stěžují, že management tajil případy koronaviru a s kontrolou protiepidemických opatření v kanceláři si taky hlavu příliš nelámal. Zveřejněné fotografie dokazují, že pracovníci královéhradeckého zákaznického centra bez jakéhokoliv zakrytí úst sedí ve vzdálenosti menší, než jsou dva metry. Šéfka společnosti Kijonková (v době vzniku snímků) vegetila v Dubaji a s otázkami odkázala na mluvčího. Ten informace popřel a zdůraznil, že společnost se vždy snaží zdraví zaměstnanců chránit. O poměrech ve známé přepravní firmě píše Michal Tomeš.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Virus se v průmyslu šíří mimo dohled veřejnosti

Bývalý velvyslanec ČR v Íránu zneužil pravomoc

Dodavatel antigenních testů pro Česko byl podezřelý už dříve

Kdybych prala peníze, šla bych do tendru? ptá se šéfka podezřelé firmy

V Číně probíhá genocida Ujgurů, zní už ve třech zemích světa

Los o ventilátor je fér. Ministerstvo nechalo lékaře napospas, říká bioetik

Komentář: Britský premiér se poučil, česká vláda ani trochu

Četba do uší nahrazuje zavřená divadla i kina

Sponzor hokeje před soudem kvůli podvodu

Krátké, dobré, špatné zprávy

Japonsko žádá Čínu, aby japonským občanům při příchodu do země neprováděla anální testy na koronavirus. Někteří z toho prý mají „psychickou újmu“. Tak jestli jste si mysleli, že šťourání v nose je nepříjemné… může být hůř.

Vakcína Sputnik V má na Slovensku první oběť. Je jí vládní koalice. Poslanci OLaNO žádají rekonstrukci vlády a jednají s prezidentkou Čaputovou. A slovenský premiér svými slovy o Sputniku vyvolal i diplomatický škandál. Nepřišel jim úplně vtipný žert Matoviče, kdy na dotaz, co slíbil Rusku za Sputnik, premiér odpověděl, že Zakarpatskou Ukrajinu.

A jak by vládní krize mohla dopadnout? Naši slovenští kolegové z Denníku N nastiňují možné scénáře.

Sehnal sehnal očkování a teď se tím zabývá. Miliardář Pavel Sehnal byl přednostně naočkován, když se vydával za zdravotníka. Jak policejní zjišťování okolnosti dopadne, je ve hvězdách, vakcína je však již bezpečně v těle miliardáře.

Státy EU přenechají Česku přednostně 100 tisíc dávek vakcíny proti covidu. A to na úkor zemí, které s pandemií bojují úspěšněji.

Koronavirus navíc nechodí jen po lidech, ale i po firmách a živobytích. V únoru bylo v Česku vyhlášeno 64 bankrotů firem, o tři více než v lednu. Jejich počet tak byl nejvyšší od června 2020. Přibylo i bankrotů podnikatelů.

Premiér Babiš chce pro letošní maturanty úřední maturitu. Nemuseli by tak podle něj skládat klasickou maturitní zkoušku a na maturitním vysvědčení by mohli mít známky podle průměru za celé své studium střední školy.

To vědci v hlubokých vodách u Nového Zélandu mezitím objevili ve tmě svítící žraloky. Dokonce tři různé druhy. Jeden z nich, světloun Bonnaterrův, je nyní největším známým světélkujícím obratlovcem. Dosahuje délky až 180 cm.

Nevíte co s volným časem? A co takhle výlet na Měsíc?! Japonský podnikatel Jusaku Maezawa nabízí místo osmi lidem pro let na Měsíc, přihlášky přijímá do 14. března. O peníze nemusí mít zájemci strach: Maezawa je miliardář a celý výlet zaplatí.