Testování je v zájmu firem, některé se připojily dobrovolně. Chtěli jsme kapacity vytížit do maxima, říká Havlíček

Od středy začalo testování zaměstnanců velkých firem. Několik hejtmanů si Deníku N postěžovalo, že společnosti mnohdy nevyužívají možnost samotestování a posílají své zaměstnance do testovacích center. Ty ale podle nich nemají dostatečné kapacity. Deník N se na to i na další témata související s testováním ve firmách zeptal ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO).

Někteří hejtmani si stěžují, že firmy posílají své zaměstnance do testovacích center, které už na to už nemají kapacity. Nemocnice pracují na hraně svých možností a kapacity očkovacích center třeba podle hejtmana Kraje Vysočina už není možné posílit.

Jak kde. Testovací centra na antigenní testy dnes mají kapacitu řádově 250 tisíc testů denně, což by v průměru mělo stačit. V každém kraji je to samozřejmě jinak a já nepředpokládám, že někdo bude kvůli testu popojíždět sedmdesát nebo sto kilometrů. Je možné, že se některá testovací centra plní rychleji, některá pomaleji. Věděli jsme, že kdybychom to (testování zaměstnanců ve firmách, pozn. red.) dali plošně a povinně, testovací centra by to nezvládala.

Proto jsme zvolili druhou možnost, tedy samotestování ve firmách. Tyto testy se dováží po milionech denně. Sledujeme to takřka online, máme řádově čtyřicet schválených dovozců a další jsou předschválení. Dávají nám průběžné informace o tom, co už je na cestě a co objednali. Některé firmy využívají klasický test, který dělá zdravotník, některé samotestovací sady.

Někteří hejtmani si ale stěžují, že testovací centra v jejich kraji jsou na hraně kolapsu. Tato centra by podle nich neměla být používána v rámci testování zaměstnanců firem, protože pak nebudou mít kapacitu na standardní preventivní testy.

A kdo by tam tedy chodil, každý je přece nějaký zaměstnanec. Jak chcete rozlišit, zda tam jde někdo z firmy, která má povinně testovat, nebo ze společnosti, která tuto povinnost nemá? Když se nyní bavíme o těchto zhruba dvou milionech lidí ve firmách, kteří to mají povinně, jak by je v testovacím centru rozlišovali? Testovací centra jsou obecně pro veřejnost a já bych nerozlišoval, jestli tam má přijít člověk z té či oné firmy. Každý někde pracuje.

Centra to samozřejmě nerozliší. Cituji ale hejtmana Vysočiny: Firmy to vyřešily šalamounsky a poslaly své zaměstnance do testovacích center. Ta na to ale kapacity prostě nemají.

Ale o tom nám trošku šlo. Centra