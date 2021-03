Nikomu to neříkejte. Management Zásilkovny tajil případy covidu, stěžují si zaměstnanci

Na problematickou situaci v úspěšné české společnosti upozornila Petra Žižková, která spolu s kolegy pracuje na vytíženém zákaznickém oddělení. „Jdu s tím ven, i když z toho budu mít průšvih. Prostě nemohu,“ zahájila Žižková na Facebooku svůj příspěvek, který sdílelo téměř 500 lidí, další tisíce si ho pak přečetly.

Žižková do společnosti Zásilkovna nastoupila v loňském roce, kdy se epidemie v Česku začínala šířit. Tehdy, stejně jako ostatní noví zaměstnanci, nastoupila na režim práce z domova, což díky počítači nebyl problém. Postupně se ale pracovníci do kanceláře vrátili a ve velké míře v nich zůstali dodnes. Žižková to dokládá