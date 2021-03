Petře Soukupové chybí odvaha riskovat, ale přešlapování na místě se jí vyplácí

Málokdo v současné české literatuře dokáže vyprávět o rodinných vztazích tak sugestivně a poutavě jako Petra Soukupová. A třebaže ingredience použité autorkou při psaní nového románu Věci, na které nastal čas budou většině čtenářů povědomé, její knize to na čtivosti nijak neubírá. Jak totiž dobře ví jedna z hrdinek, foodstylistika Alice, nakonec rozhoduje především způsob, jakým se vše uvaří a naservíruje.

Že píše pořád o stejných věcech, a to dost podobným způsobem, ostatně nepopírá ani sama autorka, která prý příběhy o mezilidských vztazích a rodinných poutech vyhledává též jako čtenářka. Jejím oblíbencem je i z tohoto důvodu Stephen King, ovšem na rozdíl od něj se jiným tématům či žánrům doposud vyhýbá, alespoň pokud jde o její knihy pro dospělé. Ostatně i v loni vydané antologii Krvavý Bronx byla se svou povídkou „Na houby“ jediná, kdo zcela rezignoval na požadované sepětí příběhu s historickou brněnskou čtvrtí Cejl. Což je dost možná škoda, protože tvorba Petry Soukupové při vší jedinečnosti autorčiných hrdinů a hrdinek i jejich osudů a vzájemných vztahů začíná být jemně cítit zatuchlinou. Na druhou stranu – je možné komukoliv vyčítat, že se drží disciplíny, jež se těší stálému zájmu čtenářů a v níž opakovaně dokazuje svůj um?

Nový román Petra Soukupové s názvem Věci, na které nastal čas (nakl. Host), který záhy vyšel rovněž ve formě audioknihy (vyd. OneHotBook), přitom může působit ještě ohraněji než její předešlé prózy. A to z velmi prostého důvodu – autorka se tímto „románem v povídkách“, jak zní podtitul knihy, vrací k postavám, o kterých už v minulosti psala. Manželé Alice a Richard a jejich děti Kája a Lola se totiž objevili v několika jejích porůznu publikovaných povídkách (poprvé již roku 2014!). Nutno však podotknout, že celistvost románu ani plynulost jeho děje tím nikterak neutrpěly a kromě zmíněného podtitulu nic nenasvědčuje tomu, že si Soukupová při psaní tentokrát vypomohla několika staršími texty.

Další neradostný příběh z rodinného života

Očekávané rodinné drama má v tomto případě podobu manželské krize, při jejímž líčení si autorka jako obvykle nebere servítky a kterou opět nahlíží z odlišných perspektiv jednotlivých protagonistů, a to nejen těch dospělých, ale i dětských. Před očima čtenáře se odvíjí řada obrazů výmluvně zachycujících společný život Alice a Richarda, od jejich seznámení přes bouřlivý sedmnáctiletý vztah (a posléze manželství) až po mužovo opuštění rodiny kvůli jiné ženě. Ke slovu tudíž znovu přichází oblíbený motiv krize středního věku, kterou na prahu čtyřicítky prochází nejen Richard, ale v menší míře i Alice. Jejich rodina, kde obě děti právě vstupují do puberty, tehdy začíná připomínat spíše hřiště, kde kope každý sám za sebe. A jednoho dne se Richard zamiluje do mladé servírky z nedalekého baru… Klišé, ale jak se říká „ze života“.

Autorka, jejíž prózy mají tradičně blíže k psychologickému než společenskému románu, si opět vystačila s lehce načrtnutými kulisami. Komorní rodinné drama se proto odehrává tak trochu v kulturním i politickém vzduchoprázdnu. O to propracovanější jsou charaktery čtveřice ústředních postav (pátá – Richardova nová láska Natálie – dostává prostoru už méně) a především jejich vzájemné problematické vztahy.

Petra Soukupová se znovu osvědčuje jako výborná znalkyně