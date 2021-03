Jsme zahnáni do kouta, udělat dobré rozhodnutí je čím dál těžší. Hrozí kolaps důvěry ve stát, říká sociolog Buchtík

Podle sociologa Martina Buchtíka z výzkumné organizace STEM nebudou současná opatření pro zvládnutí pandemie stačit. Buchtík nepovažuje za reálné, že by se zvedla důvěra veřejnosti ve vládní opatření. Základním problémem je podle něj samotné řešení krize. „Nejdůležitější je, že se dostáváme do situací, které jsou v momentě, kdy se do nich dostáváme, vlastně neřešitelné,“ říká sociolog.

V pondělním podcastu Deníku N jste se při probírání epidemie v Česku dotkl i rozpadu společnosti. Co to vlastně znamená?

Jsou to jednak náhlé změny, které přicházejí neočekávaně. V případě Ukrajiny šlo například o obsazení Krymu. Pak jsou očekávané, a to mohou být výsledky voleb, které změní rozložení sil – na příkladu Polska bylo vidět, že velká změna zasáhla i fungování právního státu. To jsou skokové změny.

A pak jsou tendence, které je zvenčí mnohem těžší určit a následně popsat. Myslím tím postupný rozklad společnosti, kdy přestává fungovat. Respektive začíná fungovat jinými způsoby, které lze označit za toxické. Růst nerovností nebo vzájemné nenávisti. Ať již rasové, náboženské, nebo třídní.

V konkrétním případě koronaviru by podle mě mohlo dojít ke kolapsu důvěry ve stát. Konkrétně ve smyslu, že lidé přestanou dodržovat opatření, pokud získají dojem, že už se nedají unést, celá tíha je jen na nich a kdo si co neurve, to nemá.

I ministr zdravotnictví na tiskové konferenci řekl, že teď už to bude trochu na každém z nás.

Ano. Ale ministr zdravotnictví a jeho nadřízený, tedy předseda vlády, si v těchto výrocích vzájemně odporují. Nehledal bych v nich záměr. Mnoho výroků se týká věcí, které nebyly promyšleny nebo domyšleny, a je potřeba je zejména u ministra Blatného přičítat tomu, že musel naskočit i do mediálního kolotoče, na který nebyl zvyklý. Jde spíše o neobratnost.

Jednotlivým výrokům bych nepřipisoval důležitost. V tom jeho vystoupení byla spíše patrná částečná rezignace, jak to může dopadnout. Ostatně ministr Blatný musel mít jednotlivé modely vývoje situace, které jsou nyní k dispozici.

Nejsme ve fázi, kdy jednotlivé kroky toho rozpadu nastávají postupně a ani si toho nevšímáme? Nemyslím teď na úrovni politiků a médií, ale obyčejného mezilidského chování. Zkratkovitost, podrážděnost, nedůtklivost…

Myslím si, že jde spíše o dlouhodobou stresovou zátěž, která je dána celkovou situací kolem pandemie. I u lidí kolem mě se střídají pocity rezignace, strachu, frustrace, naděje a také ochoty se do něčeho pouštět. Je to ale různé, nerad bych generalizoval.

Nemohu v tomto smyslu pojmout společnost jako celek. I na individuální úrovni dokážeme každý kolem sebe najít lidi, kteří fungují v nějaké sinusoidě: chvíli jsou odhodlaní něco dělat, a chvíli jsou naopak naštvaní. U části lidí to naštvání funguje jako uzavření se do sebe, někteří vyvinou aspoň nějakou aktivitu.

Nechtěl bych vše přisuzovat rozpadání se společnosti, je to dáno spíše celkovou situací. I na jaře jsme viděli velké vzedmutí solidarity, to nevypadalo na žádný rozpad. Data ukazují, že to bylo v posledních 30 letech nebývalé semknutí společnosti. Ale na druhou stranu také na jaře vzrostl počet lidí se symptomy depresivních stavů. Zejména se týkaly žen, matek s dětmi, které chodí do školy.

Hrozí, že velká část společnosti bude směřovat mimo současný systém? Na lidi krize dopadá bezprostředně a nemusí to být naštvání na politiku, ale dopad na každodenní život.

Předně bych chtěl zdůraznit 20 tisíc mrtvých. Nejde „jen“ o ekonomické nebo psychické obtíže. Podle mě jsme nyní v nejtěžší situaci přinejmenším za posledních 30 let. Prolíná se všemi oblastmi života, nevidíme jasné východisko, jsme na tom epidemiologicky nejhůř na světě a situace je zablokovaná z mnoha stran: blíží se volby, které znemožňují politickou dohodu. Je tu velmi nízká důvěra společnosti, je velmi nízká důvěra někoho poslouchat. Spíš než rozhodný hlas je tu kakofonie hlasů a každý si vybírá, co zrovna potřebuje.

Nejdůležitější ale je, že se dostáváme do